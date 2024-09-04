屏東角頭「鴨頭」告別式　警方重兵防滋事

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▲現場總共盤查超過50多輛的各式超跑，駕駛人逐一盤查身分。（圖／屏東縣警局提供）

▲告別式上，屏東地檢署檢察官到場指揮，共查獲2名通緝犯、3名未成年少年及2名失蹤人口。（圖／屏東縣警局提供）

屏東綽號「鴨頭」的地方角頭陳昫豪，於8月15日在高雄左營遭槍擊身亡，今（4）日在其住家前廣場舉行告別式，預估有上千人參加。為確保活動秩序及防止黑幫藉機滋事，警方出動超過200名警力維持現場治安，並在沿途設置攔檢站。警方於會場主要出入口和登記處運用「M-Police」系統進行身分盤查。為防範黑幫藉機滋事，警方提前約制並告誡轄內幫派及暴力滋事分子，不得以幫派名義動員成員或未成年者參加活動，亦禁止攜帶幫派標誌、旗幟或穿著黑衣參加，違者將依組織犯罪防制條例嚴辦。屏東地檢署高度重視告別式活動的維安，特派遣檢察官到場指揮，確保嚴正執法。警察局長戴台㨗強調，警方事前與家屬保持緊密聯繫，要求參與單位遵守「不動員、不串聯、不以幫派名義參加」的三不原則，並於告別式當天逐一盤查到場人員，嚴防黑幫滋事。告別式在警方的強力維安並在現場查獲2名通緝犯、3名未成年少年及2名失蹤人口，均已依法移送偵辦。警方重申，任何黑道勢力若企圖在屏東滋事，必將面對強勢執法，展現警方捍衛治安的決心。