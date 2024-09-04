五月天花蓮開唱！當地民宿1晚79萬掀熱議　業者火速發文揭內幕

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▲有民眾發現某民宿在訂房網站的房價1晚要價近80萬元，瞬間引發熱議。（圖／花蓮有人旅宿集團臉書）

▲民宿老闆昨日發文解釋，表示平台上的高房價其實是怕爆房窘境，而非宰客。（圖／翻攝花蓮有人旅宿集團臉書）

▲天團五月天11月將在花蓮開唱，消息曝光後大福提升當地觀光熱潮。（圖／相信音樂提供）

天團五月天近期宣布將在11月2、3日，攜手其他知名藝人前往花蓮開唱，消息曝光後當地住宿立馬被搶訂一空。近期有人發現某民宿在訂房網站的房價1晚要79萬元，天價房費立刻在網路上掀起熱議，對此民宿老闆昨（3）日火速在臉書粉專發文，解釋此舉為防範策略，是為避免因多個訂房平台同時接單而導致超賣情況，並非意圖宰客。五月天11月將到花蓮東大門夜市免費開唱，消息一出掀起當地觀光熱潮，附近民宿及飯店立刻被搶訂一空。近日有人發現花蓮民宿業者「有人旅宿」訂房網站上的房價1晚就要79萬9999元新台幣，瞬間引發熱烈討論，民眾質疑業者意圖宰客。對此，民宿老闆昨日晚間於臉書發文表示，有客人打電話來詢問1晚房價是否真為80萬元，更透露甚至有人不看價格就直接訂了。老闆接著解釋為何要將價格改為天價：「有些客人訂房後，因為各種原因想要取消。而這2天又是旺日，如果不把價格調成天價，有時會出現多個平台同時訂房的情況，結果我們的管理系統後台只能收到1張訂單，這就會導致爆房！為了避免有人取消後出現爆房狀況，我們在滿房的情況下，會先調整後台價格來解決這個問題。」民宿老闆表示這是行業內的操作技巧，強調沒有要宰客的意思：「賣2天就想退休嗎？沒這麼好的事！請大家理解，我們只是希望確保每位客人都有房間可以住。」貼文曝光後民眾也紛紛留言同情老闆被誤會。