史上最大賣超！外資賣台股1007億　熱錢頭也不回？台股重挫999點

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台北股市今（4）日終場下跌999.46點或4.52%，創歷史收盤跌點第三大，收在21092.75點；其中三大法人合計賣超1006.56億元，外資上演千億級血洗，狂賣台股1007.51億元，創下史上最大賣超金額。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連11賣」賣超1007.51億元，創下史上最大賣超金額；投信「連14買」，今日買超116.4億元；自營商（自行買賣）「連3賣」賣超115.45億元，合計三大法人賣超1006.56億元。美國昨日公布經濟數據，引發經濟降溫疑慮，導致恐慌指數VIX飆逾30%，引發科技股迎來賣壓，費半重挫逾7%，創下2020年3月以來最大跌幅，也影響到今日台指期重挫逾1000點，拖累台北股市開盤重挫517.56點、來到21574.65點，失守22000點關卡，摜破半年線，盤中跌點一度擴大到1170.04點，來到20922.17點，創歷史盤中跌點第三名，終場下跌999.46點或4.52%，創歷史收盤跌點第三大，收在21092.75點，收復21000點關卡，日K連3黑，失守半年線，成交量為4851.05億元。中小型股也同步走低，櫃買指數以268.5點開出，隨後最低來到256.6點，終場下跌8.8點或3.25%，收在262.06點，日K連3黑，日K拉長下影線，並且拉出第3根黑K棒，月、季線失守，半年線失而復得。大盤一度重挫千點，不意外權值股全數重挫，權王台積電跳空以894元開出、下跌46元，失守900元關卡，跌破月線，最低一度來到888元，下跌52元，市值一度蒸發超過新台幣1兆元，雖然盤中一度站回900元關卡，不過尾盤賣壓持續湧出，終場下跌51元或5.43%，收在889元，拖累大盤指數就有416點；鴻海以175元開出、下跌10元，盤中最低來到172元，終場下跌5.5元或2.97%，收在179.5元，拖累大盤指數就有25點；聯發科賣壓更加沉重，終場下跌85元或6.97%，收在1135元，拖累大盤指數就有43點；廣達終場下跌22元或8.09%，收在250元，拖累大盤指數就有12點。今日個股成交量排行榜前五名：新光金、中信金、鴻海、高鋒、開發金；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯發科、廣達、均豪。