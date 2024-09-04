印尼幫派大鬧日本大阪！政府將介入調查　涉事影片引網友瘋傳

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印尼幫派在日本大阪街頭滋事，相關影片更上傳到社群平台，行為包括騎機車飄旗幟、一群人席地而坐阻礙交通和鬧事，引發網友議論，同時也引起印尼政府注目，強調將介入調查，並關注影片的真實性。根據印尼《羅盤報》，印尼外交部保護印尼公民和法律總司司長朱達·努格拉哈（Judha Nugraha）本月1日受訪時說：「印尼駐東京大使館和印尼駐大阪總領事館目前正在調查資訊的真實性和準確性，同時也與日本的印尼人社區進行溝通。」他指出相關單位在偵查中，同時呼籲民眾要維持文明行為。「外交部敦促海外印尼人民遵守當地法律，包括維持秩序和尊重當地文化。」關於一群印尼籍男性移工在日本大阪的脫序行為影片，在社群平台上瘋傳，多則影片超過數十萬次點閱率，其中一段影片顯示，這群人在大阪一條繁忙的街道上聚集，阻礙了道路。另一段影片中，一名男子在購物中心旁騎著腳踏車，手裡拿著一面旗幟，上面寫著該組織的名稱「Pemulih Harga Diri」，大致意思是「恢復自豪感」。由於他們的行為引發外界關注，原本的Instagram帳號將影片和貼文移除，但備份影片仍在社群平台上流通。印尼駐東京大使館針對此事表示：「當局有權對違反日本公共秩序或法規的外籍人士採取法律行動。」並鼓勵日本政府取締違法的人。