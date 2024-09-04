朴信惠《來自地獄的法官》首演惡毒女主！強碰老公崔泰俊溫馨新劇

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▲朴信惠（中上）在新劇《來自地獄的法官》中飾演惡女法官，預告釋出演技令人起雞皮疙瘩。（圖／SBS IG）

▲崔泰俊將在新劇《熨斗家庭》中演出被從小被拋棄的孤兒。（圖／崔泰俊IG）

34歲南韓女星朴信惠將在韓劇《來自地獄的法官》中挑戰惡女演技，飾演一名體內住著「惡魔」的法官，正好她的演員老公崔泰俊新的新劇《熨斗家庭》也即將播出，形成夫妻打對台的有趣局面。朴信惠和金宰永合作主演的《來自地獄的法官》，近期陸續公開預告，一向演出善良女主角的朴信惠，這次將演出殘忍惡女，預告中似笑非笑的表情和眼神令人不寒而慄，她將化身來自地獄的惡魔法官，表面上做出對被告有利的判決，事實上是要奉命滅殺10名無良罪犯。而她老公崔泰俊則將和金正賢、琴世祿等人合作演出《熨斗家庭》，飾演一出生就遭到拋棄、在孤兒院長大的洗衣店打工仔，雖然命運坎坷卻依然保持著和藹多情的性格。非常恰巧的是，《來自地獄的法官》除了9月21日起在Disney+平台上線以外，每周五、六晚上10點也會在韓國電視台SBS上播出。至於《熨斗家庭》則是在9月28日起每周末晚上10點15分於KBS 2TV開播，這也意味著夫妻倆將在每個星期六晚上打對台，讓劇迷們好奇笑問：「家裡遙控器該交給誰呢？」