Melody 26歲就結婚！男友追到LA以為是真愛　見他婚後真面目崩潰

朴信惠《來自地獄的法官》首演惡毒女主！強碰老公崔泰俊溫馨新劇

記者羅偉如／綜合報導

▲朴信惠（左）新劇《來自地獄的法官》將播出，和老公崔泰俊（右）主演的《熨斗家庭》打對台。（圖／IG）
▲朴信惠（左）新劇《來自地獄的法官》將播出，和老公崔泰俊（右）主演的《熨斗家庭》打對台。（圖／IG）
34歲南韓女星朴信惠將在韓劇《來自地獄的法官》中挑戰惡女演技，飾演一名體內住著「惡魔」的法官，正好她的演員老公崔泰俊新的新劇《熨斗家庭》也即將播出，形成夫妻打對台的有趣局面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲朴信惠（中上）在新劇《來自地獄的法官》中飾演惡女法官，預告釋出演技令人雞皮疙瘩。（圖／SBS IG）
▲朴信惠（中上）在新劇《來自地獄的法官》中飾演惡女法官，預告釋出演技令人起雞皮疙瘩。（圖／SBS IG）
朴信惠首度挑戰惡女　新劇預告釋出

朴信惠和金宰永合作主演的《來自地獄的法官》，近期陸續公開預告，一向演出善良女主角的朴信惠，這次將演出殘忍惡女，預告中似笑非笑的表情和眼神令人不寒而慄，她將化身來自地獄的惡魔法官，表面上做出對被告有利的判決，事實上是要奉命滅殺10名無良罪犯。

▲崔泰俊將在新劇《熨斗家庭》中演出被從小被拋棄的孤兒。（圖／崔泰俊IG）
▲崔泰俊將在新劇《熨斗家庭》中演出被從小被拋棄的孤兒。（圖／崔泰俊IG）
崔泰俊將合作金正賢　演出被拋棄孤兒

而她老公崔泰俊則將和金正賢、琴世祿等人合作演出《熨斗家庭》，飾演一出生就遭到拋棄、在孤兒院長大的洗衣店打工仔，雖然命運坎坷卻依然保持著和藹多情的性格。

非常恰巧的是，《來自地獄的法官》除了9月21日起在Disney+平台上線以外，每周五、六晚上10點也會在韓國電視台SBS上播出。至於《熨斗家庭》則是在9月28日起每周末晚上10點15分於KBS 2TV開播，這也意味著夫妻倆將在每個星期六晚上打對台，讓劇迷們好奇笑問：「家裡遙控器該交給誰呢？」

《來自地獄的法官》5看點！朴信惠當惡魔　《日與夜》的她也來了

士林夜市芒果太貴！朴信惠：不買了不買了　改去超市「撿便宜」

朴信惠曬逆齡照！與《低谷醫生》朴炯植扮高中生　粉絲嚇喊無違和

朴信惠產後回歸《低谷醫生》扮女高中生　粉絲驚陷「回憶殺」　　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載