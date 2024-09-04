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高雄20年「山東麻醬麵」將熄燈爆人潮　獨有吃法屏東潮州人都喊懂

記者葉盛耀/綜合報導

▲在高雄經營20年的家常麵店「山東麻醬麵」，因為老闆想退休，預計將於9月21日熄燈，消息一出，據傳今天中午店面已爆人潮。（圖／取自山東麻醬麵臉書）
▲在高雄經營20年的家常麵店「山東麻醬麵」，因為老闆想退休，預計將於9月21日熄燈，消息一出，據傳今天中午店面已爆人潮。（圖／取自山東麻醬麵臉書）
在高雄苓雅區已經經營20多年的老麵店「山東麻醬麵」，提供家常口味麵點深受許多在地居民、上班族喜愛，尤其中午用餐時間經常可見人潮，店家於臉書公告，因為老闆準備退休所以接結束營業，9月21日是最後營業日，消息在網路上散播後，據附近居民消息回報，今天中午更是擠滿了民眾，皆是為了這味怕之後再也吃不到的麻醬麵。

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山東麻醬麵的招牌麻醬乾麵一碗僅賣40元（大碗45元）。根據店家臉書上的介紹，此麵點的技法是老闆經由在屏東潮州，向一位山東老伯伯學習而來，因此把店命名為「山東麻醬麵」，也因此，選用的麻醬原料正是潮州鎮旁的崁頂鄉所生產的芝麻醬。

事實上，屏東潮州人的確愛吃麻醬麵，尤其更愛一味「麻醬湯麵」，也就是在原本的麻醬拌麵中再澆入高湯成了湯麵，且此加了麻醬的濃厚湯頭是真的會喝光的，屏東潮州當地有10幾家麵店都是販售此麻醬湯麵，足見是當地特色。

而「山東麻醬麵」也有賣此「湯麵」，但是因為高雄人大多不好此味，所以等於是老顧客才會點的獨有菜色。除此之外，據說老顧客還有另一種吃法，就是將麻醬拌麵吃到剩下醬料時又可再添入高湯，等於又是另一份噴香卻又不過濃的湯品。

▲山東麻醬麵有一款老顧客才懂的隱藏版菜色「麻醬湯麵」，其緣由來自於屏東潮州。（圖／翻攝山東麻醬麵臉書）
▲山東麻醬麵有一款老顧客才懂的獨有菜色「麻醬湯麵」，其緣由來自於屏東潮州。（圖／翻攝山東麻醬麵臉書）
山東麻醬麵將熄燈的消息一出，許多老顧客也都上官方臉書粉專留言，提及「什麼，居然要收掉了」、「好捨不得」、「好捨不得，我心目中第一名的麻醬麵」、「好難過 ，這間麻醬麵真的對味」、「真的假的！有沒有搞錯啊」、「便宜大碗又好吃，怎麼突然要結束了」。

其中更有人留言「許願有人接班」，根據《ETtoday房產雲》報導，山東麻醬麵的員工二代已經過老闆同意，正在同一商圈積極尋找新店面，可望復刻出麻醬麵老滋味。

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