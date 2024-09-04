台股今日寫4大紀錄！台積電零股交易逾1173萬股、為史上第4大

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台北股市今（4）日終場下跌999.46點或4.52%，創歷史收盤跌點第三大，收在21092.75點，今日台股寫下四大紀錄：一、盤中跌點創史上第三大；二、終場跌點創史上第三大；三、外資賣超金額創史上最大；四、台積電零股交易股數創史上第四大。美國昨日公布經濟數據，引發經濟降溫疑慮，導致恐慌指數VIX飆逾30%，引發科技股迎來賣壓，費半重挫逾7%，創下2020年3月以來最大跌幅，也影響到今日台指期重挫逾1000點，拖累台北股市開盤重挫517.56點、來到21574.65點，失守22000點關卡，摜破半年線，盤中跌點一度擴大到1170.04點，來到20922.17點，創歷史盤中跌點第三名，終場下跌999.46點或4.52%，創歷史收盤跌點第三大，收在21092.75點，收復21000點關卡，日K連3黑，失守半年線，成交量為4851.05億元。除了今日盤中、收盤跌點創史上第三大之外，外資今日也「千億級血洗台股」，賣超金額超過千億、來到1007.51億元，創下史上最大賣超金額。台股重挫之際，權王台積電也同步走低，以894元開出、下跌46元，失守900元關卡，是繼8月8日後，首次跌破900元關卡；最低一度來到888元，下跌52元，市值一度蒸發超過新台幣1兆元，雖然盤中一度站回900元關卡，不過尾盤賣壓持續湧出，終場下跌51元或5.43%，收在889元。小資族不錯過撿便宜的機會，大舉進駐，盤中零股成交量高達1143萬5814張，創下史上第4大，並且日成交量更是大增了11.3倍。