熊天平腫一圈被爆體重破百！文章曝他真實近況：人總是有些變化

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▲文章這次演唱會將唱蔡依林和A-Lin的歌曲，誠意滿滿。（圖／翰森娛樂提供）

64歲「三金歌王」文章出道40周年「不再漂泊365里路」演唱會，即將在10月19台北TICC、11月9日中興大學惠蓀堂、12月8日高雄流行音樂中心陸續登場。他今（4）日分享備戰狀況，表示目前台北場還沒有嘉賓，不過有跟巫啟賢、熊天平聯絡，熊天平有點沒自信，表示「我很久沒出現，怕大家忘記我」，不過文章安慰，「不要在意，你一開嗓大家就驚豔了！」提到熊天平近來體重疑似破百、髮量也有些稀疏的傳聞，文章幫忙澄清，表示對方體型確實比過去寬一點，不過目測髮量還是滿多的。文章透露，近來和熊天平相聚，有提議如果對方來演唱會當嘉賓，2人可以合唱一曲《相思河畔》，「我要找一個男歌手，聲音很特別的，要跟我合唱，我就跟他說我們可以嘗試」。不過熊天平和老婆在北京定居，近期是因為媽媽跌倒才偶爾回到台中，按照演唱會檔期，熊天平只有2天時間可以回到台灣，因此恐怕沒時間可以彩排，但他依舊力挺文章到底，表示「大哥一句話，我就會直接飛回去兩天。」而熊天平先前被拍到，發現他的體重似乎比過去增長不少，髮量好像也變得稀疏。對此文章保守表示，對方確實比過去胖一點，但他覺得其實還好，體重沒有像外傳一樣破百，也說「人都是會有變化的，也不需要太在意」；至於髮量部分，文章表示，目測看起來還是滿多的。文章也透露，熊天平和老婆非常恩愛，2人個性很互補。目前文章正在籌配演唱會，準備了非常多首曲目，他也拍胸脯保證會誠意十足，「我一直在構思演唱會的主題和架構，從60年代老電影唱到90年代的同期男歌手，還有不同語言的歌曲，當中也會穿插自己27張專輯裡的主打歌，已經整理了170多分鐘的曲目，正在傷腦筋該怎麼取捨！」除此之外，文章這次還準備了驚喜曲目，有蔡依林的〈我知道你很難過〉和A-Lin的〈給我一個理由忘記〉，但到底要如何詮釋，文章偷偷賣個關子，希望粉絲到演唱會上好好欣賞。