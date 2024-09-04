iPhone 16功能缺什麼？電影導演、金牌攝影師都在敲碗「一功能」

iPhone 16即將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，會有那些功能推出全世界都在看。擅長用iPhone拍攝影片的電影導演廖明毅就曾經分享對於iPhone 16系列最期待的功能，就是望遠鏡頭可以達到4800萬畫素。而剛獲得蘋果IPPA(iPhone Photography Awards)手機攝影大賽第一名的台灣知名攝影師 Paddy也分享也同樣希望新一代iPhone能在望遠端的鏡頭精細程度能有所提升。
iPhone 16系列你會期待有哪些新功能？擅長用手機拍攝影片的知名導演廖明毅，月前上映的《愛的噩夢》電影，就是使用iPhone 14 Pro，外掛2倍鏡、黑柔焦，再搭配「Blackmagic」App拍攝軟體，大大減少了拍攝電影時硬體設備的需求，讓廖明毅讚嘆「手機帶來巨大改變」。問導演面對即將要亮相的iPhone 16系列有沒有期待的功能？廖明毅雖然說目前就已經很完整了，但還是透露了對於iPhone 16的期待「希望變焦的望遠鏡頭可以跟上其他鏡頭達到4800萬畫素。」
此外，台灣攝影好手Paddy 趙培均，今年再度參賽擁有手機攝影界奧斯卡獎之稱的「IPPA(iPhone Photography Awards)」，Paddy在今年的風景類拿到第一名，同時孩童類也入圍佳作。他說身為一位 iPhone 攝影愛好者，自己對新iPhone 有不少期待，其中不意外聚焦在攝影功能上。
Paddy提到，iPhone 15 Pro Max首次採用了四重反射的望遠技術，讓iPhone擁有高倍率，但在望遠對焦所需的時間體感上有比較長且時有錯焦的情形。還有「動作按鈕」可以設定為「快速啟動相機」，確實提供拍照的便利性，但偶爾也會有相機死當的情形，造成創作時錯失拍攝時機。另外，雖然iPhone 15 Pro Max具備50倍的焦段，可是實際成像精細度對於創作者來說略顯不足，Paddy表示期望蘋果能夠在未來透過軟體像是AI功能來輔助，或是經過硬體來增強與改善使用上的痛點。
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此外，台灣攝影好手Paddy 趙培均，今年再度參賽擁有手機攝影界奧斯卡獎之稱的「IPPA(iPhone Photography Awards)」，Paddy在今年的風景類拿到第一名，同時孩童類也入圍佳作。他說身為一位 iPhone 攝影愛好者，自己對新iPhone 有不少期待，其中不意外聚焦在攝影功能上。
Paddy提到，iPhone 15 Pro Max首次採用了四重反射的望遠技術，讓iPhone擁有高倍率，但在望遠對焦所需的時間體感上有比較長且時有錯焦的情形。還有「動作按鈕」可以設定為「快速啟動相機」，確實提供拍照的便利性，但偶爾也會有相機死當的情形，造成創作時錯失拍攝時機。另外，雖然iPhone 15 Pro Max具備50倍的焦段，可是實際成像精細度對於創作者來說略顯不足，Paddy表示期望蘋果能夠在未來透過軟體像是AI功能來輔助，或是經過硬體來增強與改善使用上的痛點。
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