他肝癌晚期「先降期再手術」！放射微球注入體內　栓塞治療得救了

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張先生在2021年診斷出肝癌，而且在不到半年時間內快速惡化為晚期，並侵犯肝臟右側門靜脈，，他的生活品質也明顯改善。收治病例的三軍總醫院放射科診斷部主任張維洲說，台灣肝癌治療已多元化，早期可考慮手術切除或換肝，若腫瘤單顆小於 3 公分，一般透過手術便有根治機會；至於中、晚期肝癌，治療則較為複雜，通常患者在確診後，會與腫瘤治療團隊討論，針對不同狀況擬定客製化的治療建議。張維洲表示，晚期肝癌的治療近年有重大改變，許多大型研究發現不同於過去使用單一標靶藥物，不論是免疫合併標靶或雙免疫治療組合，療效都贏過單一標靶藥；部分中、晚期肝癌病人無法透過手術根除肝腫瘤，但局部肝癌栓塞治療合併免疫或標靶治療，可使存活期中位數延長至 30 個月左右，代表一半的患者可存活超過30個月。張維洲指出，目前三總使用的栓塞治療方式有以下3種：化療藥以碘油攜載注入肝動脈，再用明膠海綿堵住血管，效果相對短暫且副作用較大。微球承載化療藥物深入細小血管，效果持續14到31天，副作用較輕，但缺點是較大的肝腫瘤需頻繁治療。即玻璃釔 90 微球治療，將高放射性的微球注入肝動脈，使其集中在腫瘤微細血管，近距離給予腫瘤高輻射劑量，效果可持續 3 到 6 個月，且不適感較輕微。張維洲表示，玻璃釔 90 微球治療的大優勢是適用於大顆且侵犯門靜脈的惡性腫瘤，根據三總經驗，有 20%在治療後進行手術或換肝，成功打破傳統治療的瓶頸。不過，張維洲強調，玻璃釔 90 微球治療並非適用所有病人，需先經2階段評估，第1階段評估微小血管分布及劑量，若通往肺部、腸胃道的微血管超過一定比例，便不建議使用，適合者才進行第2階段，是為期約2週的精準治療。張維洲指出，目前中、晚期肝癌治療已不再單打獨鬥，跨科別合併治療日益普遍，醫師與患者針對年齡、腫瘤狀況、肝功能及經濟能力等，共同擬定最佳治療策略，才能達到最佳療效。