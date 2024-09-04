明年拍板調薪4%　許舒博：調升最低工資非解決低薪有效方法

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最低工資審議會今（4）日召開，拍板明年月薪調幅超過4%。中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，月薪漲幅超過預期，恐引發企業削減人力或調漲商品價格因應，造成另一波物價通膨，認為調升最低工資確實有助於改善邊際勞工的生活，但絕非解決低薪有效方法。最低工資會議召開前一周，各界的產業團體均支持政府調薪，但希望可以比照明年軍公教調薪3%為指標。許舒博上月受訪表示，自己所屬企業及商總就調薪3%，認為3%到4%之間是大家可商議範圍。然而，這次會議拍板調薪方案為最低工資月薪調漲4.08%，來到28590元，時薪調漲3.8%到190元，月薪調幅仍超出產業團體期待。許舒博表示，月薪漲幅超過預期，恐引發企業削減人力或調漲商品價格因應，造成另一波物價通膨，「適度調升最低工資確實有助於改善邊際勞工的生活，但絕非是能解決低薪的有效方法。」他認為，台灣GDP成長，多受惠於資通訊及光電產業 AI 需求浪潮，近年出口淨值不斷提升，但與一些較不具市場競爭力的傳統產業相比卻是兩樣情，而最低工資過大的調幅可能會對部分較弱的傳統產業而言是雪上加霜。當過度調整最低工資恐引發企業削減人力或提升商品服務價格，影響物價轉嫁效應，造成另一波物價通膨，反倒是對弱勢的邊際勞工未蒙其利先受其害，不可不甚。許舒博補充說，原本期望控制在3%內，但既然已經決定調整幅度，希望政府對中小微型企業提出具體有效的配套措施，可以讓那些較不具競爭力的弱勢企業，減低運營上的衝擊外，也降低對民生經濟通膨的影響。同時，他也呼籲，疫情結束以來，缺工問題嚴重影響了服務品質和產業發展，商總預劃在下個月邀請勞動部及政府相關目的事業主管機關，共同召開解決缺工議題會議，以解決產業人力短缺的困境。