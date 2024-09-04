最低工資漲4%「逾250萬勞工受惠」　何佩珊：將提小微型企業輔助

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勞動部今（4）日召開最低工資審議會，決定明年最低月薪新台幣2萬8590元、時薪190元，後續也將結果陳報行政院。勞動部長何佩珊表示，調升月薪、時薪，預估約有257.18萬名勞工受惠，政府也將跨部會針對小型、微型的企業提供相關輔導協助措施。今年適逢《最低工資法》上路元年，身為召集人的勞動部長何佩珊今日主持最低工資審議會，集結勞、資、學、政全體委員共計21人討論最低工資調幅，決定明年1月1日起每月最低工資新台幣2萬8590元，相較今年2萬7470元調升4.08%，每小時最低工資以等比例調整，取整數為190元，後續將由勞動部陳報行政院核定結果。隨著最低工資審議會公布明年薪資的調幅，也是2016年以來連續9年的調升，何佩珊表示，最近幾年台灣經濟受惠產業結構成功轉型與勞動素質提升，以致國家整體收入持續增加，經濟成長的果實雨露均霑，透過最低工資的調升，將由勞資雙方互利共榮。何佩珊表示，明年最低工資調升4.08%，約有257.18萬名勞工受惠，政府將對小型、微型的企業，提供相關輔導協助措施，會由相關機關共同討論細節，但也強調「不是補貼形式」，而是透過相關方案推動產業升級轉型。她也強調，落實《最低工資法》，持續調高最低工資，正是總統賴清德推動勞工權益保障的目標，感謝勞工團體願意體諒小型、微型企業的難處，以及雇主團體願意與勞工分享經濟成長的果實、照顧勞工的基本生活，對於所提配套措施的建議，政府也會妥為研議，協助小型、微型的企業，提升整體競爭力，呼籲雇主也能考量適度加薪以利留才。除了提升最低工資，何佩珊指出，勞動部更進一步透過技能培力、提升職業安全以及中高齡、青年與弱勢族群的就業促進措施，全面提高勞動力品質，打造產業所需的優質人才。她也表示，勞動部未來更將積極規劃更多有感的勞政措施，持續納入勞、資、學、政等界的各方意見，合作國家發展委員會、經濟部、教育部等其他部會，引進、培植質精量多的人才，回應審議會委員對於缺工問題的憂慮，提升國家的整體競爭力。