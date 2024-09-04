最低工資連9漲！物價跟著飆衝擊更大　還恐壓縮加薪機會

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最低工資審議會今（4）日召開，結論為明（114）年起每月最低工資為28590元時薪調整為190元，工資連9年調升。人力銀行表示，肯定政府照顧弱勢勞工的決心，但要留意物價波動，對非領最低工資的上班族衝擊更大，還可能壓縮到其他員工的給薪待遇，甚至是原本可能獲得的加薪機會。今（113）年是《最低工資法》施行的元年，首次最低工資審議會議於今日登場，由召集人勞動部長何佩珊主持，勞、資、學、政全體委員共計21人，進行審議與討論，會議結論，擬定每月最低工資為2萬8590元，每小時最低工資為190元，續由勞動部陳報行政院核定後公告實施。1111人力銀行曾仲葳表示，最低工資明年確定連續9年調漲，月薪為2萬8590元，調升1120元，調幅4.08%；時薪則調升7元，來到190元，調幅3.83%，肯定政府照顧弱勢勞工的決心，但要留意的是，按照過去的經驗法則來看，無論最低工資漲幅如何，都一定會造成物價波動，尤其像是民生服務、餐飲、零售等，企業一旦調高最低工資，跟著就是調高售價來提升獲利，對於不是領著最低工資的上班族，對於物價的上漲更為敏感，反而衝擊更大。曾仲葳補充，最低工資調整必須多方考量，包括經濟成長率、通膨率、企業負擔能力、勞工基本生活需求等，調多了可能會增加企業成本，讓企業盈餘能力變差，調幅太低又很難改善勞工生活。而調漲最低工資，保障的是領最低工資的那群人，但是大部分勞工領的都不是最低工資，非但沒有受惠，還得共同承擔物價上漲的結果，可以看到的結果是，企業調高最低工資以符合法令規範，但結果是影響到整體營運獲利結構，反而壓縮到其他員工的給薪待遇，甚至是原本可能獲得的加薪機會。yes123求職網發言人楊宗斌則表示，這樣約4%的調幅屬於合理範圍，代表勞資雙方皆正視「物價上漲」衝擊，加上今年經濟成長率「坐三望四」，景氣屬於「外溫內熱」，各大產業持續面臨缺工潮，仍需要調整工資來解決人力吃緊問題，同時也兼顧到目前經濟情勢與勞工購買力。楊宗斌進一步指出，畢竟訂定最低工資主要目的，就是要照顧到「邊際勞工」，例如時薪的提高，有助二度就業婦女、中高齡勞工與學生打工族，改善他(她)們的經濟狀況；至於月薪規定，雖然直接受惠的外勞、派遣工較多，一般上班族很難因此跟進調高薪資，不過在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，能推升社會新鮮人起薪水準，緩步改善青年低薪化問題。