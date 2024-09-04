老翁擺脫氧氣依賴　醫：EECP助高齡心衰患者重拾健康

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▲EECP療法為許多不適合心臟手術的患者帶來了新希望。（示意圖／宇平診所提供）

心臟衰竭又稱為鬱血性心衰竭（Congestive heart failure），也就是俗稱心臟無力。常見症狀像是走路無力、呼吸困難等，這些原本簡單的日常活動，對心臟衰竭患者而言卻成了難以逾越的障礙。宇平診所院長劉中平分享一個案例，一位85歲的張姓老先生，身高165公分、體重60公斤，曾戴著氧氣罩，氣喘吁吁地被家人攙扶進入診間。初步檢查發現他患有嚴重的心臟衰竭，心臟超音波檢查顯示其心臟射出分率（EF值）僅有25%，遠低於正常值的50-70%。劉中平指出，張伯伯77歲時就發現心臟瓣膜問題，但因擔心年齡大而不敢手術。如今情況惡化，卻被告知手術風險過高。張伯伯就醫時說，現在連走幾步路都喘不過氣來，這樣的日子實在太痛苦了。面對這樣的困境，醫師決定為張伯伯嘗試「EECP體外反搏治療」，劉中平指出，這是一種非侵入性的治療方式，通過特殊的加壓放氣機制，能夠顯著改善心臟衰竭患者的血液循環。劉中平說，剛開始準備了一大瓶氧氣，讓伯伯一邊戴氧氣一邊接受治療。期間，張伯伯曾因天氣寒冷住進加護病房一週。但在堅持治療後，他的情況逐漸好轉。最終，張伯伯主動要求不再使用氧氣，如今，這位長者不僅能自主呼吸，還能獨立行走，甚至買紅豆餅慰勞醫護人員。「心臟衰竭患者血液循環差，導致全身器官，尤其下肢肌肉供血不足。」劉中平解釋，EECP治療通過規律的血管按摩，促進下肢血液回流，緩解肌肉疲勞，讓患者重拾行走信心。《美國心臟病學院雜誌》的研究顯示，接受EECP治療的患者，6分鐘步行距離平均增加60米，遠勝未接受治療的對照組。此外，EECP治療優勢在於安全、無創、不需住院。患者每天接受一小時治療，連續7-10週即可完成療程。治療過程中，患者能感受血氧上升，心輸出量增加，運動耐受力提高，生活品質顯著改善。