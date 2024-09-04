賴清德遭嗆「狗吠」　謝龍介建議這招加碼制裁俄羅斯：加分加到爆

總統賴清德近日於專訪，談及中國不放棄武統台灣，反問中國，「為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地」，戳到中俄間矛盾，引發熱議，但俄羅斯回嗆，賴清德在美國煽動下狗吠，對台灣沒有好處。國民黨立委謝龍介要求賴清德加碼制裁俄羅斯，即日起停買俄羅斯天然氣。
謝龍介在臉書說，譴責俄羅斯外交部，口出惡言，做為中華民國國民，不接受外人這樣侮辱我國元首。但關起門來討論，賴清德的論述，到底有沒道理？謝龍介說，先根據《中華民國憲法》，賴清德才是唯一合法的中國政府的總統，要幫大清討公道，也應該由賴清德去討。
謝龍介說，再以現狀論，中華人民共和國與俄羅斯2001年就簽訂了《睦鄰友好合作條約》，互相放棄對於彼方的任何領土要求。又在2004年簽署了《俄中邊界東段補充協定》，解決雙方既存的所有邊界爭議。無視現狀，夢迴大清。
謝龍介說，不管是賴清德自己想的，還是幕僚建議，現在的國安團隊對於《憲法》、歷史、國際法，與地緣政治，都非常無知。只好出動側翼粉專，親綠學者，御用媒體瘋狂洗地，歌功頌德，左一句賴總統成功讓世界看見台灣，右一句逼得中國大陸不敢回應，但明眼人看來，越是洗得用力，越是欲蓋彌彰。
謝龍介酸，既然如此，建議既然此計甚妙，民進黨政府就應該加碼制裁俄羅斯，不如即日起停買俄羅斯天然氣，向國際表態，以正視聽，一定加分，加到爆！
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謝龍介說，再以現狀論，中華人民共和國與俄羅斯2001年就簽訂了《睦鄰友好合作條約》，互相放棄對於彼方的任何領土要求。又在2004年簽署了《俄中邊界東段補充協定》，解決雙方既存的所有邊界爭議。無視現狀，夢迴大清。
謝龍介說，不管是賴清德自己想的，還是幕僚建議，現在的國安團隊對於《憲法》、歷史、國際法，與地緣政治，都非常無知。只好出動側翼粉專，親綠學者，御用媒體瘋狂洗地，歌功頌德，左一句賴總統成功讓世界看見台灣，右一句逼得中國大陸不敢回應，但明眼人看來，越是洗得用力，越是欲蓋彌彰。
謝龍介酸，既然如此，建議既然此計甚妙，民進黨政府就應該加碼制裁俄羅斯，不如即日起停買俄羅斯天然氣，向國際表態，以正視聽，一定加分，加到爆！