徐睿知復仇韓劇「綠色眼影」超癲狂！台人不解狂問：認真的嗎

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▲徐睿知2022年推出的電視劇作品《夏娃的醜聞》，飾演帶刺的黑玫瑰小三。（圖／tvN 이브 eve IG）

▲徐睿知《夏娃的醜聞》劇中造型近日再度掀起網友討論。（圖／Threads）

▲徐睿知擁有高顏值與好身材，在韓劇《雖然是精神病但沒關係》中完美撐起華麗服裝。（圖／Netflix）

女星徐睿知主演的韓劇《夏娃的醜聞》在2022年播出，當時徐睿知剛被爆料是恐怖情人不久，影響了該部電視劇的收視。而今年《夏娃的醜聞》在Netflix上架16集，陸續有網友看完後被瘋癲的劇情震撼了，除了台詞、劇本誇張外，還有人發現女主角徐睿知在劇中的妝容也相當詭異，甚至會塗綠色眼影，讓台灣網友不解發文問大家：「這是認真的嗎？」貼文曝光後也引發討論。韓劇《夏娃的醜聞》劇情講述女主角李萊艾（徐睿知飾）為了復仇，計畫了整整13年時間，偷偷接近男主角姜允謙（朴丙垠飾），不惜當小三也要毀掉仇人。劇中有許多財閥鬥爭，因此也出現不少上流名媛齊聚的場合，徐睿知每每登場，禮服、妝容都相當駭人，充滿碎鑽亮片的眼影不說，還不時會出現青綠色的眼妝，讓飾演惡毒小三的她，看起來比起恐怖，更讓人覺得瘋癲。其實徐睿知2020年主演《雖然是精神病但沒關係》時，就多次因亮麗的造型掀起討論，但當時徐睿知走的是時尚千金路線，和《夏娃的醜聞》打扮不太相似。有網友看完《夏娃的醜聞》後，1日也在Threads發文寫道：「今年看過最癲的韓劇，女主的妝造不知道出了什麼問題？好幾個造型都會讓我覺得這是認真的嗎⋯」貼文曝光後粉絲看了也紛紛留言討論，「當年超愛她的，真的覺得她很漂亮，但是後面的黑料讓她消失，最近IG有復出跡象」、「因為她本人就很癲，我說戲外」、「2022年的夏娃的醜聞，認真看不下去的劇」、「這是她負面新聞後，終於復出之作，只可惜當時這齣似乎也雷聲大雨點小」、「不知道Netflix怎麼這麼晚才上這部，覺得很狗血、很瘋癲，還不錯看」。34歲的徐睿知和男神金秀賢合作《雖然是精神病但沒關係》後爆紅，本來星途看漲，但她卻在隔年爆出是恐怖情人醜聞，精神控制演員前男友金正賢，讓金正賢在演戲時對女主角徐玄臭臉、不禮貌，導致徐玄拍戲壓力極大，多次飆淚。不僅如此，徐睿知還曾被爆讀書時涉及校園暴力，外國學歷也有問題，讓她的好形象一夕間跌落谷底，拍攝《夏娃的醜聞》後，再無戲劇作品推出。