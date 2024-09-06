舔蓋派注意！統一布丁限定封膜藏驚喜優惠　再推聯名甜甜圈與冰沙

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▲統一布丁推出最新四款特殊造型的內層封膜。（圖／NOWnews攝）

▲憑統一布丁特殊造型封膜，就能到Mister Donut門市享有39元系列甜甜圈買五送五優惠。（圖／NOWnews攝）

▲統一布丁力邀粉絲們一起來收集四款特殊造型的內層封膜。（圖／NOWnews攝）

▲統一布丁封膜優惠活動，將持續到10月底。（圖／NOWnews攝）

近年來甜點市場大餅不斷擴大，各家業者持續推陳出新，提供消費者更多元的選擇，而經典國民甜點「統一布丁」，這熟悉的好滋味，仍舊是伴隨很多人長大的回憶，不僅是大朋友小朋友的美味點心，也是學生課後開心補給，又或者是爸媽鼓勵的甜蜜獎勵。它不但乘載著美好記憶，更能串起不同世代間的情感連結，在世代浪潮下依舊是屹立不搖，還總能引發網友討論，像是你是吸管派、攪爛派，還是分層派、單吃還是搭進其他食物一起吃，甚至連撕開封膜後舔不舔蓋都各有擁護者。國民甜點統一布丁此次為了給大家更多食玩驚喜，於7-ELEVEN獨家推出最新創意活動！針對統一小布丁封膜，祭出布丁人X波堤獅四款特殊造型的內層封膜，特殊又可愛之餘，消費者還能憑此限定統一小布丁封膜，於2024/10/31前至Mister Donut門市就能享39元系列甜甜圈買五送五優惠喔！(7-ELEVEN販售之甜甜圈恕不適用)另外，繼令人讚不絕口的統一布丁霜淇淋後，這回統一布丁強強聯手，找到甜甜圈界領導品牌Mister Donut聯名歡慶20週年，將於9/3起聯名推出6款統一布丁甜甜圈，以及統一布丁煉乳冰沙，還有統一布丁焦糖伯爵鮮奶茶等產品。將統一布丁獨有的焦糖香氣，與Mister Donut甜甜圈碰撞出甜蜜滋味，再搭配甜而不膩又消暑的布丁煉乳冰沙，又或是讓鮮奶控為之瘋狂的布丁焦糖伯爵鮮奶茶，堪稱夏日甜點絕配！這波創意聯名甜甜圈系列，除了Mister Donut門市外，7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃也會同步販售！要讓這個炎炎夏日，大家一起甜上心頭！統一小布丁限定封膜優惠活動即日起於7-ELEVEN限量販售，數量有限售完為止。甜甜圈買五送五兌換活動將持續到10月底，不管是甜甜圈控，還是統一布丁的鋼鐵粉絲，絕對要手刀前往搶購，一起力挺統一布丁同慶Mister Donut的20週年慶活動！