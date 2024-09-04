拿坡里瘋了！大披薩199、炸雞桶「買一送一」　中身分證1元喝可樂

肯德基蛋撻「美味關鍵」被公開！客服承認了　眾愣住：吃錯10幾年

記者張嘉哲/綜合報導

▲肯德基經典品項「蛋撻」是許多人的最愛，但你知道肯德基蛋撻中含有牛油嗎？（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基經典品項「蛋撻」是許多人的最愛，但你知道肯德基蛋撻中含有牛油嗎？（圖／記者蕭涵云攝）
肯德基蛋撻你吃對了嗎？台灣速食店眾多，其中肯德基人氣也非常高，不輸給麥當勞，其經典品項「蛋撻」是許多人的最愛，不過近日有網友分享冷知識，表示不論致電給客服還是在肯德基臉書留言，都獲得證實表示，台灣肯德基的蛋撻本身，是有添加「牛油」的，貼文引起廣大迴響，不少不吃牛肉的民眾聽聞感到震撼表示：「不知者無罪喔....以後不能吃肯德基蛋撻了哭哭。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在「Threads」貼文指出「最近得到一個美食冷知識，肯德基蛋撻好吃的秘訣是裡面加的是牛油而不是奶油，這時候我就很好奇，不吃牛的人可以吃牛油嗎？ 那他吃肯德基蛋撻算不算破戒？後來詢問客服之後，確定台灣肯德基的蛋撻真的含有牛脂肪（tallow），不吃牛的自己斟酌，可以吃牛的繼續享受囉！」

▲本週速食優惠肯德基「8塊雞塊+6顆蛋撻」219元！韓國橋村炸雞Uber Eats外送也買一送一，bb.q CHICKEN暑假出示學生證，聯名百萬網紅韓勾ㄟ金針菇「黑蒜嘿皮炸雞」免費送汽水。（圖／記者蕭涵云攝）
▲網友最近發現肯德基蛋撻的成分中含有牛油，引起廣大討論，不少不吃牛的人大喊：「痛失美食」。（圖／記者蕭涵云攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「傻眼了....為什麼要讓我知道，我不吃牛肉的呀」、「不吃牛的我整個吃錯10幾年.....怎麼會有這種事啦」、「熱愛肯德基，但不吃牛的人，極度震驚中」、「真的是絕大的冷知識耶，完全不知道這件事」、「不知者無罪喔！但此刻開始不能再吃肯德基蛋撻了啦QQ。」

台灣肯德基蛋撻含有牛油！官方小編、客服都認證

事實上，肯德基蛋撻含有牛油的事情，在去年9月時，就有網友在「Dcard」貼文表示，曾經詢問過肯德基客服，而客服人員也回應「是的，我們的蛋撻的油是有使用到牛油的成分」；該網友追問：「所以不吃牛就不能吃你們的蛋撻對嗎？」客服人員則表示：「對的，因為蛋撻的油是牛身上的油，所以不吃牛的就不能吃我們的蛋撻。」

後來也有網友在肯德基官方臉書留言提到：蛋撻使用的動物性油脂到底是牛奶成分做出來的奶油，還是牛萃取出來的油？還是有使用豬油，這對不同飲食禁忌的人很有差，沒說明清楚只會讓有疑慮的人只好乾脆避免食用。」而肯德基小編則回應：「你好，肯德基的蛋撻使用的是牛的油脂唷！」

▲
▲有網友實際到肯德基臉書詢問，獲得小編回應證實「蛋撻使用牛油」，也有人詢問客服得到一樣的答案。（圖/肯德基臉書）
不知者無罪啦！沒有禁忌者「肯德基蛋撻」優惠碼整理

而雖然肯德基蛋撻含有牛油的事情許多不吃牛的人現在才知道，但不知者無罪，又或者對於一些不吃牛的人來說，「沒有吃到真正的牛肉都不算吃牛」，能不能繼續吃、還要不要繼續吃，就端看自己的選擇。那當然還能吃的民眾，肯德基日常優惠代碼還是不能少，以下五組趕快筆記下來，先來吃顆蛋撻壓壓驚！

📍「14006」原味蛋撻X6+上校雞塊X8，價格219元
📍「14005」原味蛋撻X6+咔啦脆雞或香草紙包雞X2，價格242元
📍「24272」原味蛋撻X2+冰義式拿鐵，價格40元
📍「14186」原味蛋撻X6+上校雞塊12塊+可樂小杯2杯，價格282元
📍「14234」原味蛋撻X6+點心盒E「2顆原味蛋撻」，價格219元

▲2024巴黎奧運台灣拳后林郁婷完美摘金牌。肯德基今延長「炸雞、比司吉買一送一」，再加碼鱈魚圈圈買一送一、買一盒原味蛋撻贈送宇治抹茶白玉蛋撻一顆免費吃；必勝客「19款大披薩半價」一次整理。 （圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基蛋撻優惠碼還是要收！沒有飲食禁忌的人的人先來一顆壓壓驚。 （圖／記者蕭涵云攝）

2024肯德基9月優惠！7塊炸雞299元、7顆蛋撻220元　神券一次整理

9月麥當勞、肯德基5大速食買一送一！必勝客199元、達美樂買1送2

蛋撻27元！肯德基「買6送2」216元隱藏代碼　開學優惠買一送一

肯德基買一送一開學優惠22天！蛋撻下午茶77元、5塊炸雞桶餐269元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載