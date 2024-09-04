肯德基蛋撻「美味關鍵」被公開！客服承認了　眾愣住：吃錯10幾年

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▲網友最近發現肯德基蛋撻的成分中含有牛油，引起廣大討論，不少不吃牛的人大喊：「痛失美食」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲有網友實際到肯德基臉書詢問，獲得小編回應證實「蛋撻使用牛油」，也有人詢問客服得到一樣的答案。（圖/肯德基臉書）

▲肯德基蛋撻優惠碼還是要收！沒有飲食禁忌的人的人先來一顆壓壓驚。 （圖／記者蕭涵云攝）

肯德基蛋撻你吃對了嗎？台灣速食店眾多，其中肯德基人氣也非常高，不輸給麥當勞，其經典品項「蛋撻」是許多人的最愛，不過近日有網友分享冷知識，表示不論致電給客服還是在肯德基臉書留言，都獲得證實表示，，貼文引起廣大迴響，不少不吃牛肉的民眾聽聞感到震撼表示：「不知者無罪喔....以後不能吃肯德基蛋撻了哭哭。」一名網友在「Threads」貼文指出「最近得到一個美食冷知識，後來詢問客服之後，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「不知者無罪喔！但此刻開始不能再吃肯德基蛋撻了啦QQ。」事實上，肯德基蛋撻含有牛油的事情，在去年9月時，就有網友在「Dcard」貼文表示，曾經詢問過肯德基客服，還是有使用豬油，這對不同飲食禁忌的人很有差，沒說明清楚只會讓有疑慮的人只好乾脆避免食用。」那當然還能吃的民眾，肯德基日常優惠代碼還是不能少，以下五組趕快筆記下來，先來吃顆蛋撻壓壓驚！📍「14006」原味蛋撻X6+上校雞塊X8，價格219元📍「14005」原味蛋撻X6+咔啦脆雞或香草紙包雞X2，價格242元📍「24272」原味蛋撻X2+冰義式拿鐵，價格40元📍「14186」原味蛋撻X6+上校雞塊12塊+可樂小杯2杯，價格282元📍「14234」原味蛋撻X6+點心盒E「2顆原味蛋撻」，價格219元