肯德基蛋撻「美味關鍵」被公開！客服承認了　眾愣住：吃錯10幾年

肯德基蛋撻你吃對了嗎？台灣速食店眾多，其中肯德基人氣也非常高，不輸給麥當勞，其經典品項「蛋撻」是許多人的最愛，不過近日有網友分享冷知識，表示不論致電給客服還是在肯德基臉書留言，都獲得證實表示，台灣肯德基的蛋撻本身，是有添加「牛油」的，貼文引起廣大迴響，不少不吃牛肉的民眾聽聞感到震撼表示：「不知者無罪喔....以後不能吃肯德基蛋撻了哭哭。」
一名網友在「Threads」貼文指出「最近得到一個美食冷知識，肯德基蛋撻好吃的秘訣是裡面加的是牛油而不是奶油，這時候我就很好奇，不吃牛的人可以吃牛油嗎？ 那他吃肯德基蛋撻算不算破戒？後來詢問客服之後，確定台灣肯德基的蛋撻真的含有牛脂肪（tallow），不吃牛的自己斟酌，可以吃牛的繼續享受囉！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「傻眼了....為什麼要讓我知道，我不吃牛肉的呀」、「不吃牛的我整個吃錯10幾年.....怎麼會有這種事啦」、「熱愛肯德基，但不吃牛的人，極度震驚中」、「真的是絕大的冷知識耶，完全不知道這件事」、「不知者無罪喔！但此刻開始不能再吃肯德基蛋撻了啦QQ。」
台灣肯德基蛋撻含有牛油！官方小編、客服都認證
事實上，肯德基蛋撻含有牛油的事情，在去年9月時，就有網友在「Dcard」貼文表示，曾經詢問過肯德基客服，而客服人員也回應「是的，我們的蛋撻的油是有使用到牛油的成分」；該網友追問：「所以不吃牛就不能吃你們的蛋撻對嗎？」客服人員則表示：「對的，因為蛋撻的油是牛身上的油，所以不吃牛的就不能吃我們的蛋撻。」
後來也有網友在肯德基官方臉書留言提到：「蛋撻使用的動物性油脂到底是牛奶成分做出來的奶油，還是牛萃取出來的油？還是有使用豬油，這對不同飲食禁忌的人很有差，沒說明清楚只會讓有疑慮的人只好乾脆避免食用。」而肯德基小編則回應：「你好，肯德基的蛋撻使用的是牛的油脂唷！」
不知者無罪啦！沒有禁忌者「肯德基蛋撻」優惠碼整理
而雖然肯德基蛋撻含有牛油的事情許多不吃牛的人現在才知道，但不知者無罪，又或者對於一些不吃牛的人來說，「沒有吃到真正的牛肉都不算吃牛」，能不能繼續吃、還要不要繼續吃，就端看自己的選擇。那當然還能吃的民眾，肯德基日常優惠代碼還是不能少，以下五組趕快筆記下來，先來吃顆蛋撻壓壓驚！
📍「14006」原味蛋撻X6+上校雞塊X8，價格219元
📍「14005」原味蛋撻X6+咔啦脆雞或香草紙包雞X2，價格242元
📍「24272」原味蛋撻X2+冰義式拿鐵，價格40元
📍「14186」原味蛋撻X6+上校雞塊12塊+可樂小杯2杯，價格282元
📍「14234」原味蛋撻X6+點心盒E「2顆原味蛋撻」，價格219元
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「傻眼了....為什麼要讓我知道，我不吃牛肉的呀」、「不吃牛的我整個吃錯10幾年.....怎麼會有這種事啦」、「熱愛肯德基，但不吃牛的人，極度震驚中」、「真的是絕大的冷知識耶，完全不知道這件事」、「不知者無罪喔！但此刻開始不能再吃肯德基蛋撻了啦QQ。」
台灣肯德基蛋撻含有牛油！官方小編、客服都認證
事實上，肯德基蛋撻含有牛油的事情，在去年9月時，就有網友在「Dcard」貼文表示，曾經詢問過肯德基客服，而客服人員也回應「是的，我們的蛋撻的油是有使用到牛油的成分」；該網友追問：「所以不吃牛就不能吃你們的蛋撻對嗎？」客服人員則表示：「對的，因為蛋撻的油是牛身上的油，所以不吃牛的就不能吃我們的蛋撻。」
後來也有網友在肯德基官方臉書留言提到：「蛋撻使用的動物性油脂到底是牛奶成分做出來的奶油，還是牛萃取出來的油？還是有使用豬油，這對不同飲食禁忌的人很有差，沒說明清楚只會讓有疑慮的人只好乾脆避免食用。」而肯德基小編則回應：「你好，肯德基的蛋撻使用的是牛的油脂唷！」
不知者無罪啦！沒有禁忌者「肯德基蛋撻」優惠碼整理
而雖然肯德基蛋撻含有牛油的事情許多不吃牛的人現在才知道，但不知者無罪，又或者對於一些不吃牛的人來說，「沒有吃到真正的牛肉都不算吃牛」，能不能繼續吃、還要不要繼續吃，就端看自己的選擇。那當然還能吃的民眾，肯德基日常優惠代碼還是不能少，以下五組趕快筆記下來，先來吃顆蛋撻壓壓驚！
📍「14006」原味蛋撻X6+上校雞塊X8，價格219元
📍「14005」原味蛋撻X6+咔啦脆雞或香草紙包雞X2，價格242元
📍「24272」原味蛋撻X2+冰義式拿鐵，價格40元
📍「14186」原味蛋撻X6+上校雞塊12塊+可樂小杯2杯，價格282元
📍「14234」原味蛋撻X6+點心盒E「2顆原味蛋撻」，價格219元