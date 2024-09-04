林思宇跟男性友人太好惹誤會！林哲熹曝光生子進度：我滿喜歡小孩

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▲陳竹昇（左起）、温貞菱、李霈瑜、林美秀飾演一家人。（圖／八大提供）

▲温貞菱（左二）、李霈瑜（右二）飾演姐妹，各自和張軒睿（左一）、林哲熹（右一）有感情發展。（圖／八大提供）

演員温貞菱、李霈瑜（大霈）、林美秀、陳竹昇、林哲熹、林思宇、徐鈞浩等人今（4）日出席八大戲劇《妳是我的姐妹》記者會，林思宇透露，自己過去曾因為和男性朋友太好，不小心讓對方女友誤會，從此以後學會避嫌，林哲熹也曝光生子進度，坦言會想生一對姐妹，「順其自然，不會排斥，我滿喜歡小孩的。」林美秀先前為了個人專輯，壓力大加上勞累，意外被診斷出後天血友病，被問及身體狀況，林美秀坦言，她的身體好很多，希望焦點還是放在戲劇作品上，前陣子比較少在螢光幕前看到她的身影，林美秀表示，沒有刻意要休息，就只是剛好沒有適合自己的角色，也讓她可以多去做自己的事，她透露最近大多都是懸疑、恐怖類型的作品，外型討喜的她比較不適合，被提醒她曾經演過驚悚電影《惡女》且表現不俗，她才笑道：「對齁！我有演《惡女》。」陳竹昇飾演温貞菱、李霈瑜（大霈）這對姊妹的爸爸，透露温貞菱私下看起來文文靜靜的，但只要上戲前就會進入角色狀態，反之大霈的個性神經大條，但為了呈現姐姐尤寶茜的高冷個性，要開拍前就會變得嚴肅，飾演媽媽的林美秀也直言，大霈私下滿會撒嬌的，因為神經大條，常常到片場都還在狀況外，「大霈很好笑。」大霈也在一旁補充：「美秀姐都會帶好吃的。」林思宇飾演的王薔不擇手段將青梅竹馬留在身邊，她坦言確實身邊有感情不錯的男性朋友，過去也曾因為感情太好，惹對方女友不開心，造成雙方誤會，所以後來都會特別避嫌，也會去認識男性朋友的女友，一起吃飯讓女方放心。徐鈞浩被指和温貞菱長得很像，他也分享有場戲，温貞菱在他背後做鬼臉，他一回頭和對方對到眼就忍不住笑出來，直呼兩個人真的是太像了。