曾赴北檢聲援爆衝突！永和小草傳墜樓亡　四叉貓：我也是受害者阿

讚妻子上班勤勞　傅崐萁偷酸柯文哲「科員都很難蒙蔽榛蔚」

記者林怡昕／台北報導

▲今天是傅崐萁母親告別式，身為治喪委員會榮譽主任委員的柯文哲上台致詞。（圖／讀者提供）
▲今天是傅崐萁母親告別式，身為治喪委員會榮譽主任委員的柯文哲上台致詞。（圖／讀者提供）
國民黨團總召傅崐萁母親今天舉辦告別式，不只藍營大咖搭機前往花蓮致意，就連近日捲入司法案件的民眾黨主席柯文哲，都以治喪委員會榮譽主任委員身份前往。怎料傅崐萁致詞時，提及「大概科員都很難去蒙蔽徐榛蔚」，讓人不經聯想在酸柯文哲，因柯日前稱「今年才知道京華城容積率」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
傅崐萁在致詞時先是表示，要特別感謝，在重重考驗當中、掙扎到昨天半夜依然決定要赴會，帶著萬千感情來的柯文哲，排除萬難趕到花蓮來向母親致意，自己非常感謝。

傅崐萁也回憶母親傅劉滿蘭過去身教，傅提及，母親教育自己能做盡量做，「要做事就要做好」，所以他每天睡眠的時間真的不多，每天凌晨1點鐘以前很少睡覺，但是早上的行程都不曾耽誤，自述「崐萁是神經線很大條，只管大的方向、大的政策」。

傅崐萁更提到自己妻子徐榛蔚，強調「榛蔚比我還要嚴重」，她在徐媽媽的教導之下，且得自岳父是銀行家，告訴她「忠人之事，錙銖點滴都要放在心頭」，所以榛蔚每天早上5點多起來看資料。

傅崐萁更提到，「大概科員都很難去蒙蔽徐榛蔚，因為她每一份資料都看得很清楚」。讓人不經聯想在酸柯文哲，因柯日前稱「今年才知道京華城容積率」。

遭點名變「柯黑」賺飽飽　小牛宣布通告費全捐：沒柯文哲這麼缺錢

柯文哲關鍵「親筆便箋」曝！要公務員不坐牢　趙少康批：互相矛盾

柯文哲、黃國昌返台北！遭媒體包圍問「不是要開記者會」撇臉避談

影／京華城案檢掌握千萬金流？柯文哲：我有千萬金流就好命了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載