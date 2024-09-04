讚妻子上班勤勞　傅崐萁偷酸柯文哲「科員都很難蒙蔽榛蔚」

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國民黨團總召傅崐萁母親今天舉辦告別式，不只藍營大咖搭機前往花蓮致意，就連近日捲入司法案件的民眾黨主席柯文哲，都以治喪委員會榮譽主任委員身份前往。怎料傅崐萁致詞時，提及「大概科員都很難去蒙蔽徐榛蔚」，讓人不經聯想在酸柯文哲，因柯日前稱「今年才知道京華城容積率」。傅崐萁在致詞時先是表示，要特別感謝，在重重考驗當中、掙扎到昨天半夜依然決定要赴會，帶著萬千感情來的柯文哲，排除萬難趕到花蓮來向母親致意，自己非常感謝。傅崐萁也回憶母親傅劉滿蘭過去身教，傅提及，母親教育自己能做盡量做，「要做事就要做好」，所以他每天睡眠的時間真的不多，每天凌晨1點鐘以前很少睡覺，但是早上的行程都不曾耽誤，自述「崐萁是神經線很大條，只管大的方向、大的政策」。傅崐萁更提到自己妻子徐榛蔚，強調「榛蔚比我還要嚴重」，她在徐媽媽的教導之下，且得自岳父是銀行家，告訴她「忠人之事，錙銖點滴都要放在心頭」，所以榛蔚每天早上5點多起來看資料。傅崐萁更提到，「大概科員都很難去蒙蔽徐榛蔚，因為她每一份資料都看得很清楚」。讓人不經聯想在酸柯文哲，因柯日前稱「今年才知道京華城容積率」。