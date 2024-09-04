受凱米颱風影響農田流失　高市府：即日起受理災害救助

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▲凱米颱風導致農田流失、埋沒，受災面積0.05公頃以上之農友，請持身分證、印章、近3個月土地登記謄本或合法使用土地證明、存摺影本等至土地所在區公所申報。(圖／高市府農業局提供)

高雄市今年7月下旬受凱米颱風豪雨影響，除了農產業損失嚴重外，連日豪大雨也導致造成那瑪夏、杉林、內門、燕巢、六龜及美濃等6區農田流失、埋沒。高市府農業局今(4)日公告辦理農田流失埋沒災害救助，其中農田流失每公頃救助10萬元，埋沒每公頃救助5萬元，協助受災農民復建復耕。市府農業局即日至9月22日受理申請現金救助。凱米颱風致高雄市出現超大豪雨，根據市府統計，高雄於7月31日到8月9日豪雨致災，累積10天降雨量2410.5毫米，超越全國去年平均累積雨量2207.03毫米，造成那瑪夏、杉林、內門、燕巢、六龜及美濃等6區，因豪雨沖刷造成農田流失、埋沒，共13.74公頃，以那瑪夏區流失、埋沒10.5公頃最嚴重，整體預估復建金額逾1200萬元。高雄市政府動支災害準備金辦理救助作業，市府農業局即日至9月22日受理申請現金救助。農業局局長張清榮強調，請因凱米颱風導致農田流失、埋沒，受災面積0.05公頃以上之農友，於9月13日前持身分證、印章、近3個月土地登記謄本或合法使用土地證明、存摺影本等相關文件，至土地所在區公所申報。