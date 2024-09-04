輝達股價雪崩！預示牛市反轉進入熊市？專家：美股40年多頭恐見頂

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AI教父輝達（Nvidia）在9月首個美股交易日就遭遇重挫，3日收盤時股價暴跌9.5％，市值蒸發了2790億美元，創下美國公司史上單日市值最大跌幅。對此，有專家認為輝達遭投資人拋售說明美股恐怕已處於一個週期的尾聲，過去40年的牛市即將結束，市場可能將邁入下一個看似並非那麼亮眼的新階段。Wind Shift Capital創辦人、資深金融分析師布萊恩（Bill Blain）表示，近期一份調查顯示，37％的輝達員工淨資產超過2000萬美元，另外有40％的輝達員工淨資產落在100萬～2000萬美元之間，員工荷包滿滿是輝達過去一段時間以來股價狂飆的結果，但是當一間公司有超過4分之3的員工身家都是百萬美元富翁起跳，布萊恩提出疑問，那些富有的員工會不會覺得自己已獲得成功的職業生涯，該是買艘遊艇去度假的時候了？而那些少數仍肩負財務壓力的員工，是否還有動力繼續努力，讓輝達的股價再上漲700％？除了就輝達員工的個人心態分析，布萊恩也從總經週期的角度分析，認為輝達創造的繁榮以及如今遭投資人拋售，顯示美股過去40年的牛市週期可能已經到頭。布萊恩指出，過去40年的牛市很大程度是由於低通膨和適度利率的環境所賜，但如今這兩項因素都不復存在，市場終日引頸翹望低利率，而各國之間不斷增加的貿易摩擦和關稅壁壘導致通膨上漲，全球地緣政治緊張，都有可能導致能源和原物料供應短缺，進一步推升物價上漲。根據《路透社》報導，資產管理公司Vertium的創辦人傑森（Jason Teh）表示，輝達被視為市場的領導者，即使輝達的財報亮眼，但投資人似乎仍認為輝達沒有站穩腳跟。如果輝達股價持續遭血洗，那就說明市場正處於熊市。不過，相較於認為市場將進入熊市或是進入另一個長期週期的悲觀看法，也有分析師認為，輝達重挫只是由於市場在進行板塊輪動，輝達這類科技股已經吸引太多投資者的資產配置，如今投資者正在減少持股以降低風險，整體而言，並不存在什麼根本性的問題。