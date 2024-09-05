大便太用力出血！胎兒險些留不住　中醫「保胎計畫」成功止血順產

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34歲劉小姐最近3年積極備孕，一度自然受孕，但沒滿4週便流產，後來到大醫院進行人工生殖，胚胎移植不久後，某次如廁過度用力竟大出血，經治療後雖改善，不過醫療團隊為保安全，決定與中醫共同照護，也成功穩住她的身體狀況，日前已歡喜產下健康寶寶。奇美醫院中醫部婦兒科主任王瑜婷說明，根據內政部統計，台灣女性生第一胎的平均年齡，從1996年的26.2歲，到2023年已攀升到31.5歲，另根據衛福部資料，國內使用人工生殖技術的人數逐年攀升，在2021年，使用女性多分布在35~44歲，而懷孕率、活產率則下降，原因常與自然流產有關。王瑜婷指出，母體年齡愈大，發生流產的機率愈高，當懷孕年齡在20~30歲時，流產率約10%，35歲左右為20%，40歲時升高至40%，45歲時更翻倍至80%。一般來說，胚胎植入後，出血可能與黃體素不足、著床出血或子宮外孕有關，而醫師若透過內診、超音波檢查排除子宮外孕，並確認胎兒心跳及出血位置後，會給予黃體素穩定子宮內膜，並要求孕婦充足臥床、避免壓力，不過多數用藥後趨於穩定，仍有少數會持續出血。王瑜婷表示，中醫典籍記載的「胎漏」指的是懷孕後陰道出血，「胎動不安」則指懷孕後感覺腹部下墜，且伴隨輕微腰痠腹脹或陰道出血，若未能及時處置，恐造成「胎墮」或「小產」，也就是自然流產。針對胎漏、胎動不安，王瑜婷說，若出血量偏多、色鮮紅，同時伴有口乾、便秘等症狀，可給予清熱滋陰涼血止血為主的處方；若出血量大但血色偏淡，且下腹有下墜感，或常感到疲倦，則以補益升提氣血如補中益氣湯為主要處方。若是接受人工生殖技術受孕的夫妻，由於可能有腎精虧虛、氣血不足、傷損或瘀血等問題，因此會依據各病機比重給予滋腎填精、補益氣血、活血化瘀的處方。王瑜婷表示，透過健保「中醫提升孕產照護品質計畫」，針對特定病理因素導致原發性或繼發性不孕、有先兆流產傾向及有病歷者，可由中醫給予適當照護，而根據過去報告，在2015~2020年間，全台已有1045名女性參與此保胎計畫，其中462人的數據納入分析，顯示孕期出血發生次數從平均0.99次降為0.69次，證實中西醫共同照護有助人工生殖的孕婦安胎，降低流產風險，民眾可多參考。