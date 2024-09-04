AIT處長谷立言首次記者會　3目標深化台美韌性、安全、國際連結

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美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond F. Greene）上任2個月，今（4）日首度舉行記者會。谷立言以中文發表談話強調這次駐台有3大目標，就是深化台美的（社會）韌性、安全以及國際連結。他也重申美國支持台灣有意義參與國際組織的立場，並表示，各界對台灣科技業被淘空的擔憂「是不必要的」。谷立言今天在AIT台北辦事處召開記者會，他強調，這是第3次派任台灣，每次回台都發現夥伴關係更強健、更深厚也更有活力。谷立言重申，美國跟台彎的關係堅若磐石，並且獲得跨黨派支持，「現在如此，未來也是如此」。他上任也將忠實的推動台美關係，落實台灣關係法。谷立言說，過去數年來，三公報及六項保證協助維持台海穩定。他並肯定台灣是美國的重要經濟、科技夥伴，也是全球民主社會非常重視的一份子，並強調拜登政府與美國的夥伴，包括日本、韓國、菲律賓及澳洲等國家站在一起。谷立言並提出，這次駐台有三大目標，就是強化台美的韌性、安全跟國際連結。包括因應緊急情況、天災地變時的社會韌性；維持台海和平穩定符合美國長遠利益，持續提供台灣防衛物資及服務、提升台灣防衛能力至關重要；此外，美國也支持台灣有意義參與國際組織，並將致力加強台灣跟國際社會連結，舉行多邊論壇與其他國際夥伴互動交流。谷立言強調，台灣是高度發達的經濟體，有能力且負責可靠，是全球社群的一份子，「我們都能受惠於台灣的專業，學習應對怎麼面對當今艱難挑戰」。他並特別提到「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的重要性，可凸顯台灣專才能力，擴大台灣國際參與。谷立言最後表示，很期待與總統賴清德以及立法院各黨派領袖合作，共同追求自由、民主、繁榮典範，齊心協力創造自由、開放、繁榮緊密的印太地區。大家下午好，謝謝大家今天到記者會。我回到台灣已經快兩個月了，也開始了我在AIT的第三次派任。每次回到台灣，我都會發現美國和台灣的夥伴關係變得更強健、更深厚，也更有活力。美國對台灣的支持堅若磐石、依循原則，而且獲得跨黨派的支持；現在如此，未來也會如此。身為AIT的處長，我最重要的責任就是忠實地推動我們和台灣的關係，落實《台灣關係法》的價值。《台灣關係法》是美國「一中政策」的一大支柱；過去這45年以來，《台灣關係法》與三個聯合公報和六項保證協助維持了台海的和平與穩定。這項政策架構的成功，讓台灣的民主、經濟和社會體制取得驚人的進展，也成為世界羨慕的典範。我們希望台灣能持續成功，不只是因為這符合我們依據《台灣關係法》所堅持的承諾，也是因為台灣是美國重要的經濟和科技夥伴，也是全球民主社會中非常受重視的一分子。而且，世界上越來越多國家也開始意識到這一點。台灣在全球供應鏈中扮演的角色就是最直接的證據：全球大約有一半的貿易都要通過台灣海峽，還有高達九成的高階半導體都在台灣生產。如果台海的和平與穩定受到干擾，全球經濟都會遭受重創，而且世界各地的每一個經濟體都會受到波及。其實，台灣透過全球參與能為世界貢獻的價值，遠遠超過台灣在全球供應鏈扮演的重要角色。當世界各地的經濟體都在想辦法來應對21世紀最棘手的挑戰，台灣卓越的能力，無論是在人道援助與救災，還是在對抗全球疫情方面，都為我們帶來可觀的價值。台灣一次又一次地展現有能力、也有意願幫助解決這些全球危機，為國際社會獻上一臂之力。我們需要創造更多機會，讓各國都能向台灣這個全球能力頂尖又樂意幫助的夥伴學習。世界各國逐漸意識到台灣的重要性，也意識到台海若爆發危機會對全球的和平與繁榮造成威脅，於是開始以前所未有的力道發聲。拜登總統與我們的夥伴，像是日本、韓國、菲律賓、澳洲，還有其他許多國家站在一起，重申在不受脅迫與壓力的情況下，和平解決分歧至關重要，而且國際社會正關注這點。身為AIT處長，我的首要任務就是深化美台合作來支持這些努力，而且特別專注以下三個核心要務：韌性、安全和連結。On RESILIENCE（關於韌性）:社會要有韌性，才能挺過各式各樣的威脅，無論是在氣候變遷、自然災害、全球疫情，還有地緣政治風險。這些風險到處都有，但在台灣特別嚴峻。今年4月3號的地震，讓我們看見了台灣社會面對逆境的韌性。台灣的關鍵產業在地震後還是持續運作，這對全球供應鏈至關重要，也再次凸顯出台灣有能力為全球經濟穩定帶來貢獻。能如此有效地應對災害，都要歸功於台灣各層級多年來的努力加強防救與整備能力、透過制定新法規來強化基礎建設，並致力提升韌性。不過，台灣還是有很多領域可以更上一層樓，變得更有韌性。我們也很期待幫助台灣學習如何善加利用自己應對自然災害的專業，用來對抗潛在的人為威脅。要達成這個目標，我們可以在既有的努力上，更進一步發展。舉例來說，美國和台灣正在攜手強化台灣面對緊急災害時的韌性。今年8月，AIT與台灣災難醫療隊發展協會合作，在馬祖為一般民眾舉辦人道援助和災害防救培訓工作坊，這是一項長期計畫的一部分，我們也很期待今年接下來在台中和新北市舉辦類似的工作坊。災害應對只是韌性的其中一環，我們還可以做更多─透過在糧食、能源、通訊、衛生、網路、醫療韌性和資訊安全的合作來提升韌性。在這方面的努力要有成效、要能維持，關鍵在於，要能整合中央、地方、非政府組織和商界的資源和努力，讓台灣的應對能統合齊一。我們期待在這方面當台灣的夥伴，一起努力。On SECURITY（關於安全）:維持台海的和平穩定，符合台灣和美國共同而且長遠的利益。美國將持續依循《台灣關係法》，致力支持台灣自我防衛的能力，並維持足夠的能力，以抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫而危及台灣。如《台灣關係法》，美國向台灣提供防衛物資和服務，對提升台灣自我防衛能力至關重要，這取決於台灣當前受到的威脅。從2010年到現在，美國行政部門已經告知國會，大約384億美元對台軍售，其中拜登政府對台軍售超過64億美元，這反映出我們和台灣的關係，持續獲得跨黨派的大力支持，而且橫跨多屆政府。為了應對中國的威脅，國會也首次批准對台灣提供對外軍事融資（FMF），也批准了總統提用權（PDA），讓美國能提供資金援助，並將價值大約3億4,500萬美元的庫存裝備轉移至台灣，進一步加強台灣的自我防禦能力。此外，美國也正在印太地區架構一張縱橫交錯的同盟網，來提升我們的嚇阻能力。台灣並不是中國以恐嚇和脅迫改變現狀的唯一目標，所以越來越多的國家也開始意識到，與美國和其他理念相近的夥伴合作、共同維護基於規則的國際體系有多麼重要，這樣的體系為這個地區帶來了和平與繁榮。這一切的努力，加上台灣對防衛的投資和出色的軍事改革，都不是為了戰爭做準備，而是要避免戰爭發生。維持台海和印太地區的戰略平衡，能促進兩岸和平對話，解決紛爭。On CONNECTIVITY（關於連結）:對於連結，是要加強台灣與國際社會的各種連結。我們致力要讓台灣能夠在多邊論壇中分享專業，並有機會與其他國際夥伴互動交流。讓台灣有意義參與聯合國體系和其他國際組織，本質上是一個務實的議題，台灣是一個高度發達的經濟體，非常有能力、積極參與、負責可靠，是全球社群的一分子。我們都能受惠於台灣的專業，學習怎麼應對當今非常艱難的全球挑戰，所以我們必須持續強化與擴展，台灣與全球夥伴的連結。我們要在國際連結這一方面更上一層樓，有一個非常重要的工具，就是「全球合作暨訓練架構」（GCTF）。這個架構能凸顯台灣應對全球問題的專業，包括跨境執法、網路安全、女性賦權和其他許多方面的議題，同時也能協助台灣與區域國家建立夥伴關係，並擴大台灣的國際參與。上個月，我很高興看到加拿大，加入台灣、美國、日本和澳洲的行列，成為GCTF第五個正式夥伴。我們既然希望擴展台灣的連結，強化美台之間的經貿關係，當然就是第一要務。我們和國會正在努力讓「美台21世紀貿易倡議」的首批協定通過生效，透過這項協定，我們將會簡化邊境程序、減少繁文縟節，並創造更多機會，鼓勵美台的中小企業在兩地的貿易投資。我們也透過「美台經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）分享應對經濟脅迫的最佳做法、強化供應鏈韌性和投資、提升能源安全和技術合作，進一步加強美台本來就很強健的經濟夥伴關係。我要特別強調，美台之間互惠互利的經貿關係現在有多麼的強健：台灣是美國的第八大貿易夥伴，也是美國第六大農產品出口市場；美國則是台灣第二大貿易夥伴，也是重要的外人直接投資來源地。美國企業對台灣的看重和投入依舊堅定不移，美國商會最新的商業景氣調查報告指出，商會有92%的會員，預計在未來一年內維持或增加對台灣的投資。我們從這項數據，就可以很清楚地看到，擔心台灣科技業被掏空的擔憂是不必要的。台灣打造出一個效率驚人的半導體生態系，完全不可能在世界其他地方複製。但隨著先進半導體應用在全球各地蓬勃發展，尤其是搭上AI需求的成長，台灣在美國和其他地方投資晶圓廠將會非常重要，這樣就能和台灣的產能互補，也能避免我們在新冠疫情期間經歷的那種供給衝擊。除了擴展台灣在經濟方面的連結，我們也必須持續在台美人民之間建立友誼，讓美國和台灣的連結在未來的世代也能延續下去，而我們正在快速成長的教育和文化交流計畫，就是建立友誼的重要平台。「美台教育倡議」已經在擴大美台學校機構，在雙語教育和其他學術交流方面的合作；台灣的傅爾布萊特計畫，促進雙方學者的互利交流已經有好幾個世代；此外，還有很多美國學生現在在台灣交流，他們都是最聰明、最優秀的大學畢業生，來到台灣參與全亞洲最大的協同英語教學助理計畫。另一方面，2022-2023學年度，一共有超過21,000名台灣留學生在美國接受高等教育，如果以人均來算，這個人數在美國前十大學生來源地排名第一，超過中國、印度和韓國。現在，也有越來越多美國人在台灣華語中心學習，全美各地已經設立了66所，未來幾年預計還會有更多。美國具體地展現出我們對台灣的承諾，我們對美台關係的投入也經歷了前所未有的提升──這樣的成就令我們無比自豪。美國成為印太地區的一股力量，已經有超過一個世紀的歷史，而且，我們也將繼續盡一切努力，體現我們對台灣的長久支持──支持一個具有韌性、安全、連結緊密的台灣。我很期待與賴總統、立法院和台灣各政黨的領袖合作，一同推動我們共同的利益和價值，並重申台灣將持續成為全球追求自由、民主、繁榮的典範。我們正齊心協力，攜手推進一個自由開放、連結緊密、繁榮、安全、具有韌性的印太地區。謝謝大家。