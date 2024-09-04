SEVENTEEN圓佑同居珉奎3年！使用衣帽間不付錢　他鬆口透露原因

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▲珉奎（右）自費在家中裝了衣帽間，圓佑（左）衣服很多但沒有一起出錢。（圖／YouTube）

▲圓佑（右）說沒有付錢是有原因的，在粉絲追問下終於揭開秘密。（圖／PLEDIS）

SEVENTEEN 成員珉奎和圓佑在2021年搬出團體宿舍，私下依然住在一起，粉絲們都對偶像的同居生活十分好奇，常常會在兩人直播時旁敲側擊想聽一點日常分享。珉奎曾透露他在家中自費200萬韓幣（約台幣5萬）做了一個衣帽間，雖然圓佑也有在使用卻沒付錢，圓佑昨（3）日在直播時揭開了背後的原因，原來是因為他把最大間的房間讓給了對方。珉奎早前在節目上爆料自己花錢的衣帽間裡頭，圓佑的衣服占比越來越高，喊話是不是該付錢了？還笑稱就收三分之一就好。不過下了節目後又改口沒有要收錢，在圓佑生日時珉奎大方表示：「錢就不收了！」之後他認為衣帽間事件已經聊太多次，直言不會再提起這個話題。3日圓佑在WEVERSE平台開聲音直播和粉絲聊天互動時，有粉絲好奇問了他們的衣櫃是一起共用嗎？圓佑先是否認，表示其實兩人房間都有衣櫃，至於珉奎說的衣帽間，則是在家中的某個房間額外做了類似系統衣櫃一起使用，圓佑也坦言自己的衣服有越來越多的趨勢，被粉絲追問會付錢嗎？圓佑笑說「不會給！」他加碼透露不付錢都是有理由的，如果說出來大家一定可以理解，並以俏皮口氣笑說，這個背後的原因連珉奎都不知道呢！本來還不想說的他，在粉絲追問下鬆口：「因為我把連接著衣帽間、比較大間的房間讓給珉奎睡了！」粉絲們聽了也都紛紛點頭理解，相當認可這個理由。