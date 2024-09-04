台股暴跌近千點！金管會喊話　並將密切關注國際金融市場變化

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台股今（4）日終場下跌999.46點，單日跌了4.52%，創歷史收盤跌點第三大，收在21092.75點，更寫下4大紀錄，包括盤中跌點創史上第三大、終場跌點創史上第三大、外資賣超金額創史上最大及台積電零股交易股數創史上第四大。對此，金管會也出面話，亞股也大多下跌，國內上市櫃公司截至113年7月底累計營收約23.86兆元，較去年同期增加11.69%，為歷年同期次高，金管會將密切注意國際金融市場變化。金管會表示，美股因美國ISM製造業數據疲軟，引發經濟成長擔憂，美股主要4大指數跌幅介於1.51%至7.75%。今日亞股截至台股收盤時大多下跌，台股收盤指數21092.75 點，下跌999.46點，跌幅4.52%，成交量4851.05 億元，外資賣超912.63億元。同時段上海跌0.61%，香港跌1.28%，新加坡跌1.45%，韓國跌3.23%，日本跌4.30%。不過，今年以來股市走勢，截至9月3日止，台股上漲23.21%，相較日本漲幅15.61%、新加坡漲幅7.41%、香港跌幅3.54%、韓國漲幅0.35%、上海跌幅5.78%、深圳跌幅13.19%、美國道瓊漲幅8.62%，台股集中市場日均成交量約4327.11億元，相較去年同期增加54.74%。台股截至今年9月3日，信用交易之整戶擔保維持率為172.48%。今年截至7月底本益比約23.56倍，現金殖利率達2.43%，加計股票股利為2.53%，國內上市櫃公司截至113年7月底累計營收約23.86兆元，較去年同期增加11.69%，為歷年同期次高。金管會強調，將密切關注國際金融市場變化。