12強60人名單下周出爐！曾豪駒情搜完返台　李灝宇、劉致榮恐缺陣

12強60人名單下周出爐！中華職棒會長蔡其昌今（4）日到天母棒球場，為U18中華隊加油，目前中華隊在預賽以取得2勝0敗的好成績，稍晚將交手泰國隊。當媒體問到12強備戰狀況時，蔡其昌表示，先前赴美情蒐的總教練曾豪駒，目前已經回到台灣，預計會在下周的9月9日宣布60人大名單，不過旅美的李灝宇、劉致榮，則受到傷勢影響，有可能會缺陣年底賽事。
總教練已返台 60人名單下周出爐
世界棒球12強賽將於今年11月底登場，日前中華隊總教練曾豪駒、情蒐統籌教練陳瑞昌啟程赴美，觀察旅外球員近況。蔡其昌接受訪問時透露：「總教練已經返台，每一站都有做書面報告，我也有看到，但主要是要給秘書長和選訓委員看。」且將在9月9日召開12強選訓會議，宣布60人大名單。
蔡其昌指出，目前旅外球員大多都很有意願，只是仍有2種狀況考量。其一，是受限於所屬球隊規範，「比如說使用限制很多，像是投手只能投30球，如果為一個只給30球的投手留名額，哪怕是很好的選手，可能還是要有所取捨。」
旅美2好手恐缺席 仍會組出最強中華隊
另一方面，則是有傷勢的球員。蔡其昌表示：「例如李灝宇與劉致榮，受傷不太可能選，扣除掉受傷與使用限制很多的球員，選訓委員會一起考量，希望能選出旅外最好的組合，搭配中職好手。」
最後，蔡其昌也語帶惋惜說道：「李灝宇與劉致榮受傷都很可惜，原本我認為會入選的，但我們還是有信心，相信有很多可用之兵可以挑，選訓委員將會挑出最強國家隊。」
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世界棒球12強賽將於今年11月底登場，日前中華隊總教練曾豪駒、情蒐統籌教練陳瑞昌啟程赴美，觀察旅外球員近況。蔡其昌接受訪問時透露：「總教練已經返台，每一站都有做書面報告，我也有看到，但主要是要給秘書長和選訓委員看。」且將在9月9日召開12強選訓會議，宣布60人大名單。
蔡其昌指出，目前旅外球員大多都很有意願，只是仍有2種狀況考量。其一，是受限於所屬球隊規範，「比如說使用限制很多，像是投手只能投30球，如果為一個只給30球的投手留名額，哪怕是很好的選手，可能還是要有所取捨。」
旅美2好手恐缺席 仍會組出最強中華隊
另一方面，則是有傷勢的球員。蔡其昌表示：「例如李灝宇與劉致榮，受傷不太可能選，扣除掉受傷與使用限制很多的球員，選訓委員會一起考量，希望能選出旅外最好的組合，搭配中職好手。」
最後，蔡其昌也語帶惋惜說道：「李灝宇與劉致榮受傷都很可惜，原本我認為會入選的，但我們還是有信心，相信有很多可用之兵可以挑，選訓委員將會挑出最強國家隊。」