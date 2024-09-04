12強60人名單下周出爐！曾豪駒情搜完返台　李灝宇、劉致榮恐缺陣

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▲世界12強中華隊情蒐陳瑞昌、總教練曾豪駒前往美國。（圖／中職提供）

12強60人名單下周出爐！中華職棒會長蔡其昌今（4）日到天母棒球場，為U18中華隊加油，目前中華隊在預賽以取得2勝0敗的好成績，稍晚將交手泰國隊。當媒體問到12強備戰狀況時，世界棒球12強賽將於今年11月底登場，日前中華隊總教練曾豪駒、情蒐統籌教練陳瑞昌啟程赴美，觀察旅外球員近況。蔡其昌接受訪問時透露：蔡其昌指出，目前旅外球員大多都很有意願，只是仍有2種狀況考量。其一，是受限於所屬球隊規範，「另一方面，則是有傷勢的球員。蔡其昌表示：「最後，蔡其昌也語帶惋惜說道：「李灝宇與劉致榮受傷都很可惜，原本我認為會入選的，但我們還是有信心，相信有很多可用之兵可以挑，選訓委員將會挑出最強國家隊。」