天津路商圈曬衣節6日登場 逾萬件春夏服飾1折起出清

台中市天津路服飾商圈一年一度舉辦的矖衣節活動，9月6日起一連3天登場，今年有80多家業者參與，現場設有100元與200元特賣區，銷售春夏過季服飾，另外還有按讚評論送好禮、曬衣節摸彩趣及等特色行銷活動，將以封街方式舉辦，要帶給民眾歡樂無限的購物體驗
商圈主委張聖明表示，天津路服飾商圈聚集超過300家服飾店，就如同北部的五分埔，天津路服飾商圈是中部最大的批發業據點，將最流行的服飾齊聚一條街上，方便消費者盡情挑選。
商圈一年一度舉辦曬衣節，是春夏季清倉特賣會，折扣從1折起。活動中，參與疑家將提供數千種夏季服飾，包括日韓進口服飾和精品服飾，另設有 100 元及 200 元特賣館，預計將有逾萬件春夏服飾便宜賣外，現場還會不斷補貨，讓群眾買得過癮。
張聖明指出，近年來網路銷售興起，實體店家生意大受影響，但是天津路服飾商圈因具有服飾拍賣聚落特色，仍值得消費者「迺街」。此外，不少店家也都因應潮流，提線上銷售服務，曬衣節正好可以讓線上線下同步進行，提高加乘銷售效益。
今年曬衣節活動好康多多，除了春夏服飾1折起便宜賣外，還有按讚評論送好禮，活動期間民眾只需按讚追蹤天津商圈內指定店家的 Facebook 粉絲專頁，並在 Google 商家上留下五星評論，即可獲得摸彩券、環保提袋等特色禮品。此外消費滿百即贈摸彩券，最大獎有50 吋大電視及精美家電，獎品總值近30萬元。
另外，活動期間透過「商圈嬉遊季」的 Line@群組，為六都主題活動打造一個 無縫連結的互動平台！加入群組後，可隨時掌握最新的優惠店家資訊與活動動態，同時也特別設計了商圈特色問答遊戲，民眾只要在官方帳號內答題成功，即可於活動現場兌換限量贈品，還可參加月月抽活動，每月抽出 10 組商圈體驗遊程，一人抽中二人同行，讓活動增添更多驚喜與樂趣！立即加入 https://lin.ee/3JSImUT ，享受專屬優惠與互動樂趣，探索每一個城市商圈的無限魅力吧
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張聖明指出，近年來網路銷售興起，實體店家生意大受影響，但是天津路服飾商圈因具有服飾拍賣聚落特色，仍值得消費者「迺街」。此外，不少店家也都因應潮流，提線上銷售服務，曬衣節正好可以讓線上線下同步進行，提高加乘銷售效益。
今年曬衣節活動好康多多，除了春夏服飾1折起便宜賣外，還有按讚評論送好禮，活動期間民眾只需按讚追蹤天津商圈內指定店家的 Facebook 粉絲專頁，並在 Google 商家上留下五星評論，即可獲得摸彩券、環保提袋等特色禮品。此外消費滿百即贈摸彩券，最大獎有50 吋大電視及精美家電，獎品總值近30萬元。
另外，活動期間透過「商圈嬉遊季」的 Line@群組，為六都主題活動打造一個 無縫連結的互動平台！加入群組後，可隨時掌握最新的優惠店家資訊與活動動態，同時也特別設計了商圈特色問答遊戲，民眾只要在官方帳號內答題成功，即可於活動現場兌換限量贈品，還可參加月月抽活動，每月抽出 10 組商圈體驗遊程，一人抽中二人同行，讓活動增添更多驚喜與樂趣！立即加入 https://lin.ee/3JSImUT ，享受專屬優惠與互動樂趣，探索每一個城市商圈的無限魅力吧