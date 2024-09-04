批媒體帶風向！黃國昌：蔣市府白紙黑字認可柯市府獎勵容積

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民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案，2日獲北院無保請回，但北檢昨天提出抗告，高院合議庭將於今（4）日做出裁定。民眾黨立委黃國昌表示，台北市都市發展局在今年1月4日的會議中，經過都委會討論與審議，確認這20%的容積獎勵是符合都市計劃法令程序。針對北檢在昨日提出抗告，並提出補強事證達20頁的抗告書，黃國昌表示不知情媒體報導內容。黃國昌今（4）日接受黃光芹《中午來開匯》節目專訪。針對社民黨台北市議員苗博雅指稱，早在2017年國民黨台北市議員應曉薇質詢時任台北市長柯文哲時，就已經顯示柯非常清楚知道京華城容積案。對此，黃國昌表示，柯文哲說的「不知道」並不是指不清楚、不了解狀況，而是「交由都委會討論，不會過問」，他也批評許多媒體斷章取義、帶風向太嚴重，國家機器構陷柯入罪無所不用其極，令人嘆為觀止。針對晶華城案件，黃國昌也指出該案的討論常常忽略關鍵基礎，導致風向被帶向不正確的方向。關於容積獎勵的爭議，從560%增加到840%容積率，其中30%是透過合法途徑購買的，20%則是因為某些建設需求所給予的。針對這20%增額的容積獎勵，是否涉及圖利問題，成為整個案件討論的焦點。黃國昌強調，監察院在今年的糾正報告中指出這20%存在問題，許多人就以此報告為基礎，認為這部分有圖利嫌疑。然而，他提醒大家不要忽略現在的台北市政府回應，台北市都市發展局在今年1月4日的會議中，經過都委會討論與審議，確認這20%的容積獎勵是符合都市計劃法令程序的，並且重新審查後仍得出相同結論，認為並無違法。黃國昌再指出，這些結論是經過公開透明程序後所得出的，卻在一連串的媒體討論與風向操作下，許多人未經深思熟慮便認為20%屬於違法圖利行為。他強調，現在的公共討論大多忽略了程序正義，並呼籲各界回歸法令與程序的本質來進行討論，避免不實指控與錯誤的社會風向。同時，有網友爆料，蔣萬安市府都發局認可這20%的新聞稿，目前已被下架。對於有報導指稱北檢在昨日提出抗告，並提出補強事證達20頁的抗告書，黃國昌表示，他對此事毫無所悉、根本不知道有那20頁，也不理解為什麼會有報導「20頁抗告書」，媒體怎會知道此事？他指出，柯的律師鄭深元的確是他所推薦，但是所有人都嚴守分際，「無論是律師還是主席，都不會跟我討論這案子」。黃國昌也對柯文哲日前遭北檢羈押狀況不滿，他指出，柯文哲從周五一早即配合檢方搜索住家，緊接著整被訊問至凌晨1、2點，直到無保請回走出地檢署已是周一清晨3、4點。「70個小時，沒有洗澡、沒有熱食，只有麵包跟果汁；即使可以休息，休息的地方燈不會切暗，一直身處在亮的環境。」黃國昌表示，今日他與柯文哲一同前往花蓮參加國民黨團總召傅崐萁母親公祭時，柯文哲雖然不斷咳嗽像是感冒，但卻不是對遭遇抱怨，反而認為訊問環境需要改善，「主席想的不是他自己，而是擔憂台灣民主這樣下去怎麼辦？」