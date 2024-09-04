柯文哲月底訪美？AIT稱不清楚細節「歡迎各政黨領袖來訪」

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美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言今（4）日召開上任後首次記者會，他坦言這2個月確實與台灣各政黨「有實質且溫暖的見面」。至於民眾黨主席柯文哲原訂9月底訪美，但可能因司法問題生變。谷立言則表示，對柯的訪美細節不清楚，也不便評論台灣內政；不過，美國歡迎各政黨領袖都有機會訪美。谷立言指出，他在立院與美台友誼連線會晤時，覺得特別高興，大家共聚一堂討論共同的利益跟普世價值，突然發現，一直以來美國所說對台灣的支持「堅若磐石」的根本原則，倒過來套在台灣的立場也能通。他樂見立法院不斷擴大與國際社會參與，不只台美之間，跟其他國家的國會互動，確實可達到深化台灣跟世界連結的目標。谷立言進一步表示，他印象最深刻的是，台灣不同政黨儘管在國內議題意見不同，不過，在國家安全及台美關係、對外關係方面，都有跨黨派且強烈的共同意見。對於民眾黨主席柯文哲近期紛擾，谷立言表示，他過去擔任AIT台北辦事處副處長時，就與時任台北市長柯文哲有很多互動；對台灣民主體制發展非常關切，也一直密切關注。至於柯文哲月底是否訪美，相關細節他不清楚，不過，美國歡迎各政黨領袖有機會都能訪美。