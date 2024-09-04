北檢抗告！館長喊再押柯文哲就烙百倍人　王世堅：警方應有所動作

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民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％，遭質疑涉嫌圖利，上月 30日台北地檢署除約談柯文哲夫婦外，也約談台北市前副市長彭振聲，並在複訊後聲押禁見，前（2）日凌晨法院結果出爐，裁定彭振聲羈押禁見、柯文哲無保請回，事後網紅「館長」表示，若北檢敢再押柯文哲，他將號召十倍、百倍人去堵北檢門口，對此，立委王世堅今（4）日表示，司法院前是集會遊行禁制區，警方應該要有所動作據了解，威京集團主席沈慶京涉嫌行賄國民黨議員應曉薇4千餘萬元，且還有部分資金流向不明，日前複訊後檢方聲押禁見沈慶京、應曉薇獲准；上月30日檢方再次展開行動，以被告身分約談柯文哲、陳佩琪、彭振聲及其謝姓妻子等人，其中陳佩琪與謝女訊後請回。由於彭振聲涉犯貪污治罪條例的圖利罪，檢方複訊後認為犯罪嫌疑重大向北院聲請羈押禁見，案經審理，彭振聲遭裁定收押，至於柯文哲則獲無保請回，昨天北檢檢察官前往台北看守所訊問應曉薇、沈慶京等人後，已將抗告書送抵北院，對此，「館長」在直播指出，在判決結果還沒出爐前都覺得柯文哲「押定了」，他到場是抱著陪兄弟走到最後的心情去等待結果，他始終相信柯文哲是不會貪污的人，若再押柯文哲的話，將會號召比這次多10倍、百倍的人到場，並強調「下次絕對號召，我不是在開玩笑！」。相關言論曝光後，立刻引發熱議，稍早王世堅在民進黨中常會中表示，司法院前是集會遊行禁制區，警方應該要有所動作，並宣示這樣的集會遊行為違法的。