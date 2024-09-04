遊東京守規矩！日本首例「防奧客」草案出爐　預計2025年4月上路

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日本近年來飽受過度觀光與顧客騷擾之害，破壞當地環境、隨意大小便或對員工不洽當行為等層出不窮，為了遏止類似情況繼續發生，東京都政府擬定全日本首例的《顧客騷擾防止條例》草案，且法案適用於民間與公部門，預計在2025年4月正式上路。日本東京都政府擬定全日本首例的《顧客騷擾防止條例》草案，並將其提交本月開議的都議會審議。若該草案獲得通過，預計將於2025年4月1日起正式施行，成為日本各地方政府的先例。根據日本放送協會（NHK）和TBS電視台的報導，所謂「顧客騷擾」的定義為「顧客對從業人員進行與業務相關的嚴重騷擾行為，且危害其工作環境」。草案明文規定，任何人不得在任何場合進行顧客騷擾，並要求顧客應注意自身對從業人員的言行；此外，企業在從業人員遭受顧客騷擾時，必須立即確保從業人員的安全，並對顧客採取適當的制止行動。報導指出，這類「奧客行為」在日本常見的形式包括謾罵、教訓和不當要求，這些行為有時會導致從業人員心理壓力增大，甚至辭職。東京都政府這項草案同時適用於民間和公部門，雖並未明訂具體罰則，但若獲得通過，將是全國首例，也預期會在全國各地帶來許多積極反饋。由於奧客事故頻傳，全日空（All Nippon Airways）和日本航空（Japan Airlines）今年也更新「顧客騷擾」政策，目的在於減少乘客對空服員的不恰當行為，並強化機組員、航空公司員工遭旅客動手動腳的應對態度。