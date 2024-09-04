台北羽球公開賽／王子維2：1逆轉取勝！首戰驚險晉級　喊話想奪冠

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2024台北羽球公開賽男單首輪，台灣世界排名第23的男單好手「羽球王子」王子維面對香港好手陳延澤，他意外陷入到苦戰之中，大戰3局之後以總局數2：1晉級到16強。王子維賽後表示對手進攻能力強，此前沒有在網前多拿一些分數是敗筆，也談到過去在臺北賽最多只拿過亞軍，因此希望這次可以奪冠。王子維這一次是賽會第3種子，首戰面對身高188公分、世界排名108的香港選手陳延澤，兩人過去並沒有交手紀錄。開賽後王子維陷入落後，讓主場球迷有些緊張，不過他畢竟在實力上更勝一籌，很快追趕上來，首局以22：20先下一城。次局陳延澤又是以12：6開局，王子維這一局沒有過多抵抗，就以9：21讓出。決勝局情況顛倒過來，王子維以13：6取得領先，但沒想到陳延澤突然回敬9：2的高潮追到只落後1分，雙方激戰到19：19，王子維頂住壓力連拿2分取勝。這場比賽王子維打得並不輕鬆，第一局也是但後面才完成逆轉，他說開賽後對方在掌握風向和場地上發揮更好，出球多次被抓到，自己打得也比較被動、比較慢，所以比較辛苦一些，好在該局後段夠有耐心，把握住一些得分機會，所以才能逆轉。決勝局領先時，又被對手追近，王子維解釋說：「對方很敢吊我後場，讓我沒拉死他時，網前節奏會比較慢。」王子維說，陳延澤進攻很兇，不好防守，所以今天重點應該在於網前，要做好搶網，「後面我網前失誤比較多，比較沒有信心，所以稍微比較辛苦一點，這是要改進的部分。」王子維過去在台北公開賽最佳成績是亞軍，他也給自己此次訂下一個雄心勃勃的目標，那就是奪得在這項賽事的首冠。