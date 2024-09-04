馬斯克認退！星鏈稱願意配合法院命令　巴西境內封鎖X平台

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美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近期槓上巴西最高法院大法官莫瑞斯（ Alexandre de Moraes），這是因為莫瑞斯下令在巴西擁有大量用戶的社群平台X（前Twitter）必須刪除大量極右社群帳號，馬斯克對此不滿並拒絕。日前雙方攻防有了新的進度，馬斯克旗下的衛星網路服務商星鏈（Starlink）表示，將會遵守法官判決在巴西全面封鎖X平台。巴西法院此前要求，X平台必須凍結那些發布損害巴西民主內容的帳號，但X平台拒絕執行法院命令且不願繳納罰款，巴西最高法院大法官莫瑞斯周一 （2）對此裁決表示支持封鎖X平台的禁令，同時指出X平台與星鏈公司同屬馬斯克所有，且彼此協同工作，因此凍結了星鏈在巴西的金融資產，以確保X平台支付罰款，巴西電信監管機關也稱將吊銷馬斯克旗下衛星公司 Starlink 的營運執照。不過相較起過去堅持與巴西「對著幹」的作法，星鏈在週二態度出現大轉變，於X平台發文表示將會遵守在巴西封鎖X平台的裁決，「儘管星鏈遭遇資產被凍結的不法對待」，隨後巴西國家電信局（Anatel）也宣布已經確認星鏈開始封鎖X平台。大法官莫瑞斯認為，X平台允許這些帳號發布有關巴西電子投票系統的仇恨訊息和假消息，從而破壞了巴西的民主；巴西總統魯拉 (Luiz Inácio Lula da Silva) 也表示支持這一決定，強調X平台上的仇恨言論和假消息破壞了巴西的民主，更稱世界沒有義務，僅因為馬斯克有錢就必須配合他的極右意識形態。巴西將於今年10月舉行總統大選，目前由現任總統魯拉的民調領先，過去莫拉斯法官曾針對有著「巴西川普」之稱的極右翼前總統博索納羅其支持者們闖入巴西國會、總統府和最高法院進行暴力破壞一事進行調查。當時，莫瑞斯就曾要求多個社群平台如臉書、當時還未改名的推特、Telegram、TikTok和Instagram等刪除煽動暴動和支持暴動的巴西極右派人士帳號，這也是莫瑞斯與馬斯克公開結怨的導火線；馬斯克曾公開批評莫拉斯法官，並將他比作星際大戰與哈利波特當中的大反派「達斯維達」和「佛地魔」。