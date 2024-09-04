愷樂爆已婚生子！男星力挺大告白　親揭她私下暖舉：我真的很愛她

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▲嘻小瓜透露因為常上《娛樂百分百》等節目，因此與愷樂變成朋友。（圖／嘻小瓜 IG）

▲嘻小瓜表示愷樂是很好的人，認了一直都有和對方聯繫。（圖／嘻小瓜 IG）

愷樂（蝴蝶姐姐）神隱四年後，突然在社群上宣布懷孕，消息公開後除了網友們在底下暖心回覆以外，還有許多演藝圈好友們現身留言祝福，可見愷樂的好人緣。舞者兼通告藝人嘻小瓜今（4）日公開發文，表達自己對愷樂的力挺，也認了一直都有和對方聯絡。嘻小瓜除了是舞者以外，過去也經常會上《娛樂百分百》節目，因此經常會碰到愷樂，身為前輩的愷樂也很照顧後輩，看到愷樂終於出現，嘻小瓜在Threads上發文寫道：「很開心看到久違不見的姐姐回來了，雖然一直都有關心她，看到她勇敢的站出來真的真的很感動。」接著他暖心告白：「我真的真的很愛她，在我沒有人提拔的時候她都會帶著我、關心我，私底下上舞蹈課的時候她都會堅持要付我上課費用，在某些時刻會提醒我要注意發文內容。沒有公司照顧我的時候，她會邀請我去她家吃飯。」嘻小瓜表示愷樂真的對自己很好，他很感激這一份關心，最後還喊話：「希望你們也可以繼續給她力量好嗎？」雖然全文沒有指名道姓，但底下網友們都知道是在對愷樂喊話。除了嘻小瓜以外，許多藝人也不避諱對愷樂的支持，包括邱鋒澤、黃偉晉、盧學叡、海芬、海產、謝忻等人，都有在愷樂懷孕的貼文底下表達自己的祝福。