新新併已向公平會遞件！台新金再批中信金曲解合意併購、擾亂市場

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新光金併購案雙龍搶金，中信金採取非合意的「公開收購」方式，台新金則以「換股」合意併購，雙方及股東也提出不同質疑，對此，台新金今（4）日再發出5點聲明，針對中信金稱公開收購10%至51%，是為追求全體股東合意，這顯已曲解合意併購本質，在他人已踐行完善程序的基礎上，恣意以公告及價格干擾市場，此手段即為突擊，也已擾亂金融市場秩序，進而影響市場穩健發展。台新金表示，與新光金的合併案，是經雙方董事會同意啟動並經盡職調查等完整程序後，送交各自審議委員會審議及董事會討論通過，並將於10月9月送交各自股東臨時會提請全體股東議決，再向主管機關申請合併；一切程序合法完備，並由全體董事及股東共同參與決定。故台新金與新光金的合併案方為法令上的合意併購，且此作法更能落實股東民主精神並兼顧雙方股東、員工及客戶的權益。台新金更直指，中信金擬以公開收購方式收購新光金控10%~51%股權，即聲稱此為追求全體股東的合意，甚而認為比雙方董事會合意更為重要云云，顯已曲解合意併購本質，並混淆股東合意的真諦。「公開收購」乃為收購者單方面向標的公司的股東要約購買股份的行為，在公開收購啟動前不僅未與標的公司討論及送標的公司董事會決議，更無須送交己身公司及標的公司的全體股東議決，何有追求全體股東合意的程序？況且首次公開收購門檻僅須10%，即得以最低門檻干擾他人之合意併購，甚而將來可能插旗合併後之新公司，達到箝制阻礙之效，此舉實已擾亂金融市場秩序，進而影響市場穩健發展。台新金還提到，依金管會主委彭金隆在今年6月中旬對外布達「金融機構與一般企業不同，不能用突擊方式」，是以台新與新光金乃依循該原則及相關法令程序，達到合法的合併共識。然中信金對於進行中的合意併購案件提出公開收購，並在他人已踐行完善程序的基礎上恣意以公告及價格干擾市場，此手段即為突擊。台新金強調，企業併購應追求的是公司最大利益及各方關係人的權益維護，台新金與新光金採百分之百換股合併，而非以現金逐出目前股東方式進行，使新光金股東得繼續成為合併後新公司的股東，責任共擔、成效共享，方為維護股東權益的最佳作法。台新金也重申，與新光金為合意併購，今日雙方已依既定時程共同向公平交易委員會申報結合，後續仍將依各自董事會的決議合法執行相關事宜。