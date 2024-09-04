再見了朋友！北市動物園24歲美洲野牛角娃離世　44歲白犀牛也走了

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▲孟加拉虎「新春」過去經常和遊客隔著玻璃玩耍，彼此都玩得相當高興。（圖／台北市動物園）

▲美洲野牛「角娃」過去看到獸醫時，都會因為害怕打針而躲起來。（圖／台北市動物園）

再見了，朋友們！台北市立動物園今（4）日證實，園內3隻年邁的動物明星在近期陸續離世，其中最後一隻美洲野牛家族「角娃」在今日下午平靜離世，以及44歲白犀牛「犀敏」、23歲孟加拉虎「新春」也在前幾日離世，消息曝光，也令大批粉絲不捨。台北市立動物園園長諶亦聰表示，雌性美洲野牛於1999年10月在園內出生，在動物園生活了24年，現已邁入老齡，是園內老齡個體之一。隨著歲月增長，「角娃」的視力逐漸退化、牙齒磨損，且消化吸收能力下降，加上年老導致運動量減少，整體肌肉結實度不如年輕時。「角娃」在6年多前被診斷出患有白內障、青光眼及胃腸道吸收不良，體重減輕。照養團隊針對其眼部疾病開始用藥降低眼壓，並提供葡萄糖胺等藥物來保養四肢關節。2024年初，國際大動物專家Michele Miller博士來台進行野牛麻醉教學時，參與了「角娃」的照養討論，並建議對老年動物提供飲食及環境上的特別照顧，如每日提供新鮮狼尾草，增加適口性，確保攝取足夠的營養，並添加草食性動物益生菌以維持腸胃健康。此外，日糧中添加綜合維他命和礦物質，補充所需營養。園內地面保持乾燥，鋪設牛床墊以減輕對關節的壓迫感，並因應其視力不佳，盡量保持環境穩定，讓「角娃」能在熟悉的環境中安心生活。最終，台北動物園美洲野牛家族的最後一位成員「角娃」，於2024年9月4日平靜離世。保育員表示，「角娃」是一隻非常敏感的動物。動物園獸醫團隊中有一位長期照顧牠的獸醫師，在台灣規定偶蹄獸打口蹄疫疫苗的年代，這位獸醫師正負責照顧「角娃」。每年到了打疫苗的時候，只要「角娃」聽到這位獸醫的車輛聲音靠近，就會躲到牆後面，讓獸醫找不著；而其他獸醫來時，牠卻表現得十分平靜，讓人能觀察到其所有正常的活動。今天，「角娃」的離世讓長期照顧牠的團隊感到十分難過。此外，台北動物園非洲區最資深的居民之一，44歲的雌性白犀牛，也是園內數一數二高齡的白犀牛。在今年1月開始出現進食困難及營養狀況惡化、體重減輕等問題，從2023年8月的1750公斤左右持續下降，今年內便減少了300公斤。經檢查發現，「犀敏」因老化和吞嚥困難，牙齒磨損及口腔軟組織肥大。照養團隊因此調整食譜，並定期給予營養劑及消化道粘膜保護藥物，持續監測其健康狀況。期間，團隊與國外大動物及犀牛專家透過線上和實地勘查討論「犀敏」的病情。直至前幾天，「犀敏」出現呼吸囉音、食慾下降、行動遲緩及器官逐漸衰竭的情形，最終於9月2日上午因呼吸器官衰竭離世。同日，熱帶雨林區也傳來令人難過的消息。保育員觀察到孟加拉虎右側髖骨再度出現褥瘡，食慾下降，體型和體態自老化以來一直偏瘦。患有慢性腎臟疾病的「新春」，最終走上所有高齡動物必須面對的生命旅程。在保育員的陪伴下，這隻23歲8個月的孟加拉虎於9月2日與世長辭。