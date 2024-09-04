最低工資漲4%！全產總籲開「全國缺工會議」　何佩珊：提報行政院

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勞動部今（4）日召開最低工資審議會，決定明年最低月薪新台幣2萬8590元、時薪190元，雖然相比往年還快得出討論結果，不過與會的勞方之一全國產業總工會理事長戴國榮表示，會中還有談到時下的缺工問題，呼籲政府盡早召開全國性的產業缺工會議。勞動部長何佩珊對此表示，之後會進一步報告行政院，決定時程與內容，再以跨部會的形式召開全國性的缺工會議。今年適逢《最低工資法》上路元年，身為召集人的勞動部長何佩珊今日主持最低工資審議會，集結勞、資、學、政全體委員共計21人討論最低工資調幅，決定明年1月1日起每月最低工資新台幣2萬8590元，相較今年2萬7470元調升4.08%，每小時最低工資以等比例調整，取整數為190元，後續將由勞動部陳報行政院核定結果。除了明年最低工資調幅，戴國榮在最低工資審議會後接受媒體聯訪，談到由於前總統蔡英文任內以來的時薪、月薪總調幅差距很大，影響年輕人的就業傾向，寧做領取時薪的兼職工作，反而不做領取月薪的正職工作，反而造成缺工問題越來越嚴重。他也透露，今日的最低工資審議會還有談到台灣目前缺工的問題，認為政府應該召開全國性的產業缺工會議，邀請勞、資、政、學共同協商解決少子化、缺工，中高齡就業、婦女二度就業的問題。另一方面，戴國榮表示，最低工資審議會也有討論缺工問題在於人才外流還是薪資過低？勞團指明可能是因薪資過低的因素，因為雇主團體討論缺工時日已久，甚至希望各行各業引進外籍移工，而他則以全國產業總工會的立場表明「堅決反對（引進外籍移工）」，如此一來有可能引發「破窗效應」，而且目前全球面臨缺工問題，加上台灣的少子化僅次韓國位居世界第二名，又有高齡化，接著超高齡化接踵而至，因此「缺工問題一定會越來越嚴重」，都是政府待解的問題。勞動部長何佩珊在114年最低工資審議結果記者會提到，各界多有疑意近年最低（基本）工資的月薪、時薪「調幅脫鉤」，她則指出，勞動部對此並無預設立場，但在客觀的事實就是無可避免呈現這樣的效果，最低工資調幅完全尊重各個委員的意見，應該也是符合總統賴清德、行政院長卓榮泰此前期待「全民共享經濟果實」。最後，何佩珊強調，單靠勞動部無法召開全國性的產業缺工會議，相關時程、討論內容要進一步報告行政院，再以跨部會的形式召開全國性的缺工會議。