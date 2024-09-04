高雄最強景點大洗牌了！旗山老街、愛河輸它　567萬遊客改玩這裡

高雄最強景點大洗牌！說到南台灣觀光城市，除了台南之外，就是擁有捷運系統便利的高雄，而提到高雄景點，去年橫空奪冠的「旗山老街」備受矚目，然而台灣人國旅口味一年一年在改變，也為因應特別活動吸引更多人潮。根據觀光署最新統計，高雄今年上半年最強景點由「駁二藝術特區」奪下，上半年就湧入567萬人次，整體排名也出現大洗牌的情況。
觀光署日前最新公佈2024年上半年的統計當中，高雄市現在最強景點是「駁二藝術特區」，上半年累積567萬餘人造訪此地，第二名則是「愛河」，累積491萬人造訪此地；第三名才是去年的年度冠軍「旗山老街」，目前上半年累積408萬人次。以下是高雄上半年最熱門10大景點排名：
📍駁二藝術特區/567萬人次
📍愛河/491萬人次
📍旗山老街/408萬人次
📍蚵仔寮漁港/284萬人次
📍瑞豐商圈/270萬人次
📍旗津風景區/268萬人次
📍蓮池潭/244萬人次
📍義大世界/243萬人次
📍佛光山/156萬人次
📍衛武營國家藝術文化中心/151萬人次
旗山老街冠軍寶座被奪走！黃色小鴨助力超大「景點排名洗牌」
《NOWnews》記者今年初在黃色小鴨在高雄展出時，就有提出分析，因為黃色小鴨這次在愛河灣展出人氣聲量遠超10年前，當時總觀賞人數突破390萬，這次年初夯度更加提升，加上隔壁就是「駁二藝術特區」，兩大景點屆時預估將會一舉超過2023年高雄最強景點「旗山老街」。
果然在2024年上半年觀光客統計數字中，「駁二藝術特區」從高雄景點第五名一路殺到冠軍；而愛河則也是從第九名的位置直線上升到第二名，旗山老街本來一直在2023年穩坐每月、年度觀光人潮冠軍，但在黃色小鴨的推播助瀾之下，目前只能排在第三名。而像是本來排在第二名「蚵仔寮漁港」也將排名在第四；第三名的瑞豐商圈也是下降至第五名。
駁二藝術特區半年擠進567萬人摘冠！高雄超推薦的旅遊景點
駁二藝術特區的前身為高雄港倉庫，建於1973年，過去是儲放魚粉、砂糖的地方，隨著產業轉型，一度遭到遺忘，直到2000年高雄市政府因為尋找國慶煙火施放點的機緣，才讓這個舊倉庫起死回生，完全是見證歷史發展共創繁榮的一個旅遊景點。現在的駁二藝術特區以大勇區為中心，透過水岸輕軌串連蓬萊區與大義區，構築出獨特的海洋特性的文創氛圍。
記者也曾經去過駁二藝術特區兩次，古老的舊倉庫結合文創設計，加上常常有市集活動又位於港邊，整體環境舒適空曠，能逛的文創商店眾多，當代的藝術以及裝置提供遊客欣賞、拍照，說此處是高雄必去的景點之一，完全不為過！「駁二藝術特區」在Google評價也斬下4.4顆星的高分，不少遊客都表示：「駁二藝術特區對高雄人來說都是不可或缺的空間，非常適合旅遊踏青的好場所，大人小孩都適合。」如果你還沒去過，下次到高雄遊玩時，不妨可以來個駁二藝術特區一日遊哦！
🟡駁二藝術特區
📍地址：高雄市鹽埕區大勇路1號
📍開放時間：
週一至週四10：00-18：00
週五至週日10：00-20：00
📍門票費用：免費
📍捷運輕軌交通方式：
捷運橘線鹽埕埔站（O2站）1號出口，沿大勇路向南步行約5分鐘即可到達
捷運橘線哈瑪星站（O1站）2號出口，向東步行約2分鐘即可到達「駁二蓬萊倉庫」
搭乘高雄輕軌線駁二蓬萊站（C13站），出站即可抵達「駁二蓬萊倉庫」
搭乘高雄輕軌線駁二大義站（C12站），出站往東步行1分鐘即可抵達駁二藝術特區「駁二大義倉庫」
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📍駁二藝術特區/567萬人次
📍愛河/491萬人次
📍旗山老街/408萬人次
📍蚵仔寮漁港/284萬人次
📍瑞豐商圈/270萬人次
📍旗津風景區/268萬人次
📍蓮池潭/244萬人次
📍義大世界/243萬人次
📍佛光山/156萬人次
📍衛武營國家藝術文化中心/151萬人次
旗山老街冠軍寶座被奪走！黃色小鴨助力超大「景點排名洗牌」
《NOWnews》記者今年初在黃色小鴨在高雄展出時，就有提出分析，因為黃色小鴨這次在愛河灣展出人氣聲量遠超10年前，當時總觀賞人數突破390萬，這次年初夯度更加提升，加上隔壁就是「駁二藝術特區」，兩大景點屆時預估將會一舉超過2023年高雄最強景點「旗山老街」。
果然在2024年上半年觀光客統計數字中，「駁二藝術特區」從高雄景點第五名一路殺到冠軍；而愛河則也是從第九名的位置直線上升到第二名，旗山老街本來一直在2023年穩坐每月、年度觀光人潮冠軍，但在黃色小鴨的推播助瀾之下，目前只能排在第三名。而像是本來排在第二名「蚵仔寮漁港」也將排名在第四；第三名的瑞豐商圈也是下降至第五名。
駁二藝術特區半年擠進567萬人摘冠！高雄超推薦的旅遊景點
駁二藝術特區的前身為高雄港倉庫，建於1973年，過去是儲放魚粉、砂糖的地方，隨著產業轉型，一度遭到遺忘，直到2000年高雄市政府因為尋找國慶煙火施放點的機緣，才讓這個舊倉庫起死回生，完全是見證歷史發展共創繁榮的一個旅遊景點。現在的駁二藝術特區以大勇區為中心，透過水岸輕軌串連蓬萊區與大義區，構築出獨特的海洋特性的文創氛圍。
記者也曾經去過駁二藝術特區兩次，古老的舊倉庫結合文創設計，加上常常有市集活動又位於港邊，整體環境舒適空曠，能逛的文創商店眾多，當代的藝術以及裝置提供遊客欣賞、拍照，說此處是高雄必去的景點之一，完全不為過！「駁二藝術特區」在Google評價也斬下4.4顆星的高分，不少遊客都表示：「駁二藝術特區對高雄人來說都是不可或缺的空間，非常適合旅遊踏青的好場所，大人小孩都適合。」如果你還沒去過，下次到高雄遊玩時，不妨可以來個駁二藝術特區一日遊哦！
🟡駁二藝術特區
📍地址：高雄市鹽埕區大勇路1號
📍開放時間：
週一至週四10：00-18：00
週五至週日10：00-20：00
📍門票費用：免費
📍捷運輕軌交通方式：
捷運橘線鹽埕埔站（O2站）1號出口，沿大勇路向南步行約5分鐘即可到達
捷運橘線哈瑪星站（O1站）2號出口，向東步行約2分鐘即可到達「駁二蓬萊倉庫」
搭乘高雄輕軌線駁二蓬萊站（C13站），出站即可抵達「駁二蓬萊倉庫」
搭乘高雄輕軌線駁二大義站（C12站），出站往東步行1分鐘即可抵達駁二藝術特區「駁二大義倉庫」