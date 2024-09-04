金屬中心5G技術無人機　「飛行天使」助攻山難搜救

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為提升登山者的生命安全與救援效能，在數位產業署的指導下，金屬中心近期於嘉義太平雲梯再次進行無人機演練，針對有攜帶手機與無攜帶通訊設備之人員，透過無人機針對待救者通訊裝置訊號感測，以及可見光與熱影像儀辨識，快速定位待救者位置。此次測試重點加強了熱感應功能，並於夜間進行無人機熱感應測試，利用紅外線在昏暗環境下探測人體溫度，增加未來搜尋設備多元化。金屬中心指出，無人機不僅能夠承載食物、水和藥品等應急物資，快速送達受困者手中，為他們延續寶貴的生存時間，未來「5G無人機」的搜索與定位希望能夠縮短搜索時間，以5G通訊與無人機飛控介面相互整合強化國內山區搜救系統。金屬中心執行長賴永祥表示，中心航太科技產業發展處近年來積極投入無人機的技術研發，為落實高負載、高穩定性與創新應用之研發目的，並持續深化過往的研究成果，藉由開發三機編隊飛行進行飛行器的三點定位誤差測試，透過YOLO建置AI自動判別訓練模組，更精準且快速地運用AI判別定位山難者的位置，以順利進行搜救任務。賴永祥指出，期望透過5G通訊、AI與無人機技術的相互結合，補足我國山區救難系統與搜救技術的缺口，強化山難搜救與救援定位的精準性，儘管目前仍處於研發和測試階段，但隨著技術的不斷突破，期許在不久的將來，這些「飛行天使」能成為山難搜救行動中可靠的幫手，除了為那些身處險境的人們帶來希望，更要協助產業推動升級、帶動國內業者提升研發技術量能的同時，守護國民的生命財產安全。