美淫魔富豪「蘿莉島」密件有料？川普撂話若當選將公布登島名單

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國已故「淫魔富豪」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前爆出多向性侵少女案件，其所屬私人島嶼小聖詹姆斯島（Little St James Island）也因淫亂不羈被稱為「蘿莉島」。共和黨總統候選人川普近日喊話，若他當選，將會公布蘿莉島的登島客戶名單；值得注意的是，川普在年初被解密的檔案中也被揭露與艾普斯坦熟識。關於艾普斯坦的相關資料，生前涉及性侵少女和性交易案，紐約地區法院今年初公開多達900頁的文件，披露多達100人的名字，包括前總統克林頓（Bill Clinton）和英國安德魯王子（Prince Andrew），預計有多達200名政界和商界人士涉入其中，根據國會山報報導，在美東時間3日，川普接受知名科技Podcaster弗里德曼（Lex Fridman）訪問，談到了已故的艾普斯坦，川普表示，「他是一位優秀的推銷員。他是一個熱情、熱心的人；他擁有一些不錯的資產，且會到處炫耀，例如那座島，很多大人物都去了那座島。但幸運的是，我不是他們之中的一員。」弗里德曼表示，登上「蘿莉島」的客戶名單至今未被公開非常奇怪，川普則回應稱，艾普斯坦的同夥名單一直處於保密狀態，這確實非常有趣，他表示，如果他在11月獲勝，他可能會重新討論這個問題，意即公開這份名單。艾普斯坦於2019年去世，他於2008年承認多項不當性行為指控，並於2019年因涉嫌在2002年至2005年涉及未成年女孩的性販運活動而被捕。