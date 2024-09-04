財金部會接力滅火！金管會邀13家銀行喝咖啡　將建置房貸查詢平台

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新青安房貸引爆房市熱潮，銀行房貸滿水位，採取限貸、延後撥款等因應，也引發民怨，讓準備交屋的人急如熱鍋上螞蟻，擔心貸不到得付高額違約金。在總統賴清德及行政院長卓榮泰指示下，財金部會也動起來急滅火，繼央行之後，金管會今（4）日也找了房貸承作量大的8家公股及5家民營銀行座談，金管會除要求銀行優先滿足首購、自用及已承諾的貸款案件，也指示銀行公會建置房貸詢平台，民眾可從中了解哪些銀行還有額度可承做。此外，銀行也建議放寬銀行法第72-2條限制，原本危老、都更的土建融放款就可排除計算，銀行希望這部分土建融完工轉分戶房貸，也能一併排除，另海外分行的境外不動產放款因與國內房市景氣較沒關係，也希望可以排除。對此，金管會表示，審慎評估後再決定。不過，傳出央行對危老都更轉分戶房貸排除這部分，抱持保留態度，認為不符合先前的政策思維，金管會也證實，央行會中有表達意見，內容不便代為說明，也會將央行意見一併考量。金管會今日除邀集8大公股行庫之外，也找來房貸承做量大的5大民營銀行，包括台北富邦銀行、國泰世華銀行、中信銀行、台新銀行及玉山銀行，央行、財政部及銀行公會亦有出席，主要針對民眾抱怨貸不到房貸，共思解決方案。金管會銀行局副局長林志吉傍晚也出面說明，金管會在會中已要求銀行優先滿足首購、自住及已承諾的房屋貸款案件，對於放款償還回收額度，要優先支應這些貸款案，也要有房貸控管機制。為便利民眾了解各銀行可承做房貸數據，金管會也認為資訊該公開透明，會中也指示銀行公會建置「銀行房貸資訊揭露專區」，每周更新各家銀行是否還有房貸額度，並要提供連繫窗口，確保民眾查詢，並希望盡快完成建置。不過，林志吉表示，查詢平台只會揭露銀行有無房貸額度，並不會顯示還有多少額度可貸放，除與會的13家銀行之外，希望有承做房貸業務的銀行都可以加入平台，方便民眾申貸查詢。有關銀行法第72-2條規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30%，今日與會銀行也有提出2點建議。其中，原本都更危老的土建融放款就可排除計算，銀行建議完工建案轉分戶房貸時，也可以排除，另有銀行建議，本國銀行海外分行境外建築貸款因與國內房市景氣較無關係，能否也排除計算。對此，林志吉表示，金管會將會審慎評估後再決定。不過，傳出央行對危老都更轉分戶房貸排除這部分有意見，認為不符合先前的政策思維，他也證實，央行在會中有表達意見，內容則不便代為說明，但對於央行意見，金管會也會一併考量。