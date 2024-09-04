U18亞青／中華隊21：0泰國！全勝晉級複賽　迎戰日本甲子園全明星

U18亞洲青棒錦標賽今（4）日迎來預賽最終戰，中華隊進攻首局，選到多次保送，且靠著蔡琞傑、劉承佑的安打，猛攻進7分，並在第3局猛攻下13分，將分數拉開差距。投手方面，哀宥宇先發首局飆出2K，牛棚陽念希、陳世展、邱立璿、曾偉喆接力守成，最終以21：0擊敗泰國，預賽收下3連勝，以A組第一晉級。另一方面，日本也以13：0擊敗菲律賓之戰，成為B組第一，複賽首戰將碰頭中華隊。
哀宥宇首局飆2K 泰國頻發生失誤
比賽開局，先發哀宥宇被日籍的佑介良人敲出安打，但飆出單局的第2次三振，化解得點圈危機。1局下，中華隊一出局、攻佔滿壘，蔡琞傑敲出中間方向穿越安打，且泰國隊發生傳球失誤，一舉送回壘上三人，張育豪接著跑出內野安打，中華隊搶下4：0領先。
後續泰國隊日籍投手卡亞努瑪（Yuri Kayanuma）頻頻投出保送，且出現暴投失誤，而劉承佑也擊出長打，讓中華隊在首局結束，以7：0領先泰國。2局上，陽念希對泰國打線飆出3連K，且球速來到151公里。2局下，張育豪敲出帶有1分打點的高分犧牲打，中華隊8：0領先，3局上由陳世展接替投球任務，讓泰國隊三上三下。
中華隊3局大爆發 5局提前結束比賽
進入3局下，泰國隊因守備失誤，錯失抓下雙殺的機會，結果全紹凱一棒揮出三壘安打，讓中華隊再添分數，後續，中華隊靠著多次的四壞球保送、觸身球以及安打，單局狂打17人次，灌進2位數得分，將比分改寫為21：0。
最終，中華隊守下泰國在5局上的最後進攻，以21：0擊敗泰國，收下預賽的第3勝，並以全勝姿態進入複賽，將會交手同樣是3戰全勝的日本，勢必將會是場硬仗。
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比賽開局，先發哀宥宇被日籍的佑介良人敲出安打，但飆出單局的第2次三振，化解得點圈危機。1局下，中華隊一出局、攻佔滿壘，蔡琞傑敲出中間方向穿越安打，且泰國隊發生傳球失誤，一舉送回壘上三人，張育豪接著跑出內野安打，中華隊搶下4：0領先。
後續泰國隊日籍投手卡亞努瑪（Yuri Kayanuma）頻頻投出保送，且出現暴投失誤，而劉承佑也擊出長打，讓中華隊在首局結束，以7：0領先泰國。2局上，陽念希對泰國打線飆出3連K，且球速來到151公里。2局下，張育豪敲出帶有1分打點的高分犧牲打，中華隊8：0領先，3局上由陳世展接替投球任務，讓泰國隊三上三下。
中華隊3局大爆發 5局提前結束比賽
進入3局下，泰國隊因守備失誤，錯失抓下雙殺的機會，結果全紹凱一棒揮出三壘安打，讓中華隊再添分數，後續，中華隊靠著多次的四壞球保送、觸身球以及安打，單局狂打17人次，灌進2位數得分，將比分改寫為21：0。
最終，中華隊守下泰國在5局上的最後進攻，以21：0擊敗泰國，收下預賽的第3勝，並以全勝姿態進入複賽，將會交手同樣是3戰全勝的日本，勢必將會是場硬仗。