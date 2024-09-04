U18亞青／中華隊21：0泰國！全勝晉級複賽　迎戰日本甲子園全明星

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U18亞洲青棒錦標賽今（4）日迎來預賽最終戰，。投手方面，哀宥宇先發首局飆出2K，牛棚陽念希、陳世展、邱立璿、曾偉喆接力守成，最終以21：0擊敗泰國，預賽收下3連勝，以A組第一晉級。比賽開局，先發哀宥宇被日籍的佑介良人敲出安打，但飆出單局的第2次三振，化解得點圈危機。1局下，中華隊一出局、攻佔滿壘，蔡琞傑敲出中間方向穿越安打，且泰國隊發生傳球失誤，一舉送回壘上三人，張育豪接著跑出內野安打，中華隊搶下4：0領先。2局上，陽念希對泰國打線飆出3連K，且球速來到151公里。2局下，張育豪敲出帶有1分打點的高分犧牲打，中華隊8：0領先，3局上由陳世展接替投球任務，讓泰國隊三上三下。進入3局下，泰國隊因守備失誤，錯失抓下雙殺的機會，結果全紹凱一棒揮出三壘安打，讓中華隊再添分數，後續，最終，