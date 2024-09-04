中秋節烤肉哪些東西最難熟？答案不只雞腿　家樂福1句讓萬人笑翻

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▲中秋烤肉活動因疫情暫緩，不少民眾相當無奈。（圖／NOWnews資料照片）

▲知名賣場家樂福幽默發文，點名中秋節最難熟的東西包含「學妹」，許多苦主學長忍淚按讚。（圖／家樂福臉書）

▲營養師高敏敏列出「烤肉熱量排行榜」給民眾參考。（圖／翻攝高敏敏營養師臉書）

2024年中秋節即將在9月17日到來，但由於當天是禮拜二，因此許多人都打算提前或延後到週末再約親朋好友大烤一波。而每年一到中秋節這段時間，許多網友都會討論烤肉「哪些食材最難熟」或哪些食材最油等話題，對此，家樂福更是幽默點名「3物」，直接讓1.6萬名網友笑翻天。隨著中秋節腳步逼近，就有網友在論壇PTT上好奇發問「最難烤的烤肉食材是什麼？」並解釋每次相約朋友烤肉，總是都會出現不適合拿來烤的食材，到最後都會被留下來，例如香菇、雞翅等等，讓大家各自拿回家，也讓他不禁好奇，「大家覺得最難烤的烤肉食材是什麼呢？」貼文曝光後，一些難烤食材也紛紛被點名，包含雞腿、雞翅絕對是綁上嘉賓，因為肉厚再加上木炭的火不穩定，常常讓雞腿裝熟，一咬下去又噴出血水，讓吃到的人痛苦不已。肉類部分，還有香腸也被點名很難烤，但也有一部分人認為，香腸只要戳了洞，就能滴出油脂，助長火勢，外皮烤焦了也能輕鬆剝掉，因此雖然不好烤，但還是必備食材。再來是蔬菜部分，包含玉米、青椒、香菇等常見食材，也多次被點名。而知名賣場家樂福也趁機搭上話題：「中秋節又來了，烤肉的時候哪三種東西最難熟？」隨後幽默解答，而學妹的答案曝光後，立刻讓超過1.6萬網友笑稱：「學長：中秋要來我家烤肉嗎？學妹：我們不熟」、「大學剛開學，真的很難熟啦」、「學長表示認同」。除了關注食材、學妹熟不熟的話題有趣以外，吃烤肉也要顧及到身體攝取的熱量，才不會在中秋節被蛋黃酥、烤肉夾攻而增胖。高敏敏營養師過去就曾列出「烤肉熱量排行榜」，其中熱量最高的居然不是肉片類，反而是白白淨淨的「百頁豆腐」，完整原因也曝光了。高敏引解釋，「加工品的熱量總是名列前茅，包括百頁豆腐、豬血糕、貢丸、甜不辣、香腸及培根等，尤其『百頁豆腐』一點都不像外表那麼清純，白白嫩嫩的外表下其實油脂滿滿」，而一條185克的百頁豆腐熱量就高達361大卡，位居第二名的120克豬血糕才231大卡。高敏敏還另外提醒民眾「多吃蔬菜」，一整包的金針菇33大卡、一整條黃瓜也不到百卡，「肉還是要烤、節日還是要過，但過完連假我們都不要變胖、血糖血壓血脂都不要飆高」。