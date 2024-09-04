台北羽球公開賽／周天成和泰國選手換球衣！稱讚對方「很有球品」

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2024超級300系列台北羽球公開賽男單首輪，世界排名第9的台灣一哥周天成和世界排名135的泰國選手Saran Jamsri對決，雙方激戰3局，周天成以局數2：0取勝，晉級到16強。賽後周天成稱自己有和Jamsri交換球衣，因為他對於對方將品格擺在勝負之前的運動家精神很欣賞。台北公開賽睽違5年回到小巨蛋，周天成過去在這項賽事上層4度稱王，上一屆不敵同胞好手林俊易，止步男單16強，個人在該賽會上的11連勝終止，3連霸也被斬斷。日前，周天成在剛結束的日本公開賽拿下亞軍，世界排名也躍居第9，今年34歲的他過去曾罹患大腸癌，抗癌成功後重返球場，但在8月27日卻傳出「咳出血痰」赴院檢查，確認為左肺泡及周圍軟組織受損，不過他自認恢復狀況非常好，參賽沒問題。今天對上Jamsri，周天成開賽後一度打得比較膠著，不過他隨後很快進入狀況，在7：7之後打出5：0高潮拉開分數，並就此決定首局勝負，以21：13先下一城。次局他同樣是在初段稍微費了一番手腳，9：9之後，打出一波9：2的攻勢拉開比數，也順利以21：13拿下比賽勝利。他賽後受訪時透露，自己很久沒來小巨蛋打球，但記得這裡風比較大，在場上打的時候有沒那麼好控制球路，必須運用場地特性，找到最適合自己的打法。周天成表示，Jamsri是年輕的球員，控制雖然不夠成熟，但基本功不錯，另外他也透露對方球品好，「我賽後之所以和泰國選手換球衣，是因為裁判（在比賽中）有一球判給他得分，但他主動表示球有打到他。」周天成一直希望發揮自己在場上的正面影響力，因此也特別在記者會上稱讚Jamsri的行為，「在場上不只有輸贏，品格才是最重要的。這才是運動家的精神。」