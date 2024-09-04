新青安上路1年承做7.3萬件　財部承諾督導公股銀確保購屋資金需求

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新青安引發房市熱潮，銀行滿水位，限貸、延後撥款引民怨，財金部會也急滅火，央行、金管會都找銀行「喝咖啡」 。財政部今（4）日也表示，新青安貸款自去年8月上路至今承做7.3萬戶，貸款餘額占整體購置住宅貸款餘額僅9.92%，貸款對象大部分為自住需求，與投機炒房者大不相同，並強調也會督導公股銀行確保購屋者資金需求。針對市場傳出新青安貸款自2023年8月實施後，至今12個月買賣移轉棟數達35.3萬棟，與前次（2016年1月）調整額度方案相較，年交易多出10萬餘棟，不過，財政部強調，將買賣移轉棟數與青安貸款機制不當連結混為一談。財政部指出，新青安貸款自去年8月至113年7月累計協助7.3萬戶無自有住宅家庭購屋；自開辦以來截至今年7月底貸款餘額占整體購置住宅貸款餘額比率僅9.92%。根據統計，青安貸款自2010年開辦以來至今年7月底，現有貸款餘額的逾放比率僅0.04%，且貸款對象絕大部分為自住需求，與投機炒房者大不相同。有關目前銀行不動產授信接近警戒水位一節，財政部說，金管會也有對外說明，本國銀行不動產放款離法定上限還有兆元空間，且央行也說明銀行自主管理不動產總量，不應影響無自用住宅民眾購屋，央行與新青安相關優化措施的政策目的一致。財政部也已督請各公股銀行確實依照央行及金管會相關規範及政策，優先確保無自用住宅及已承諾貸款案件的民眾需求，並妥善調配資金，以穩定金融市場秩序。財政部還強調，青安貸款自2010年底推動至今，已協助41萬餘戶無自有住宅家庭購屋安居，充分發揮政策協助目的，立意良善不容抹煞，對少數不當使用新青安貸款之借戶投機行為，已督導公股銀行加強稽查並嚴格查處，以杜絕未符購屋自住目的的案件，以落實協助無自有住宅者安心成家的政策目的，確保政府資源使用公平性，兼顧整體房市健全發展，並呼籲民眾審慎評估本身財務能力及金融市場波動風險，在可負擔的範圍內選擇適合標的。