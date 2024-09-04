iPhone最糗手機是這支！眾熬夜碎了信仰　iPhone 16出面拯救一切

iPhone 16發表時間倒數6天，由於這次外傳的消息iPhone 16即將有重大升級，果粉都已經準備好熬夜觀看發表會，週邊討論也是相當多。而除了日前有網友討論iPhone 12是蘋果歷代最差勁的手機之外，也有人熱議「iPhone 14是不是刷新蘋果擠牙膏的水平？」同樣獲得大批果粉認同。
網友在PTT貼文指出「很多人說iPhone 12是狀況最爛差最多的，但以一個用智慧型手機就是iPhone 的人來說，最傻眼的其實是iPhone 14，當你熬夜追了發表會，結果你發現iPhone 14根本沒什麼大改變，晶片還跟iPhone 13使用的代數是一樣的時候，那時你才會知道，蘋果自己刷新擠牙膏的水平。」
貼文一出，不少網友紛紛回應「iPhone 14那年真的發表會直播白看，竟然用晶片這樣區隔Pro系列，超傻眼」、「iPhone 14連晶片都懶得換，真的超不行」、「只能說iPhone 12是真的最爛，但iPhone 14是最沒誠意」、「離譜的是iPhone 15還繼續沿用這個政策，只有蘋果能超越自己」、「iPhone 14實在太不吸引人了，我iPhone 12撐到今年終於可以換iPhone 16超期待。」
iPhone 14公認最尷尬的手機！沿用上代晶片果粉傻眼
而果粉們所說的事件，是原本蘋果在每一代推出iPhone時，都是全系列使用同一代的晶片，結果在2022年iPhone 14發表時，卻意外宣布，iPhone 14、iPhone 14 Plus的機種，使用的是iPhone 13的A15晶片，而iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max卻是採用全新的A16晶片，這讓當時熬夜追發表會直播的果粉感到非常傻眼。
除此之外，都已經是同一代的iPhone 14系列，當時推出的動態島，基本數字款也沒有，只有Pro系列才有，甚至當年敲碗、競爭品牌早有的Type-C，在iPhone 14還是沒實現，讓這支手機在至今成為果粉心中「最不吸引人的一代iPhone」。
晶片沿用大機率終止！iPhone 16全系列將採用A18晶片
然而蘋果這個策略不是只有使用一代，在去年推出iPhone 15的時候，iPhone 15、iPhone 15 Plus的晶片同樣是A16晶片，在Pro的兩種機型上，則是使用A17 Pro，又同樣是變成拉開同代iPhone性能上的差距。
不過根據今年多方的爆料，最新的iPhone 16，包括數字系列iPhone 16、iPhone 16 Plus採用A18晶片；iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max則是使用A18 Pro晶片，iPhone 15的A17 Pro晶片將不再沿用在新機上，而且該A18晶片是使用台積電第二代三奈米技術，其水準品質、性能都將會是這次發表會重要看點之一，有望打破舊晶片沿用新機的規則！
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貼文一出，不少網友紛紛回應「iPhone 14那年真的發表會直播白看，竟然用晶片這樣區隔Pro系列，超傻眼」、「iPhone 14連晶片都懶得換，真的超不行」、「只能說iPhone 12是真的最爛，但iPhone 14是最沒誠意」、「離譜的是iPhone 15還繼續沿用這個政策，只有蘋果能超越自己」、「iPhone 14實在太不吸引人了，我iPhone 12撐到今年終於可以換iPhone 16超期待。」
iPhone 14公認最尷尬的手機！沿用上代晶片果粉傻眼
而果粉們所說的事件，是原本蘋果在每一代推出iPhone時，都是全系列使用同一代的晶片，結果在2022年iPhone 14發表時，卻意外宣布，iPhone 14、iPhone 14 Plus的機種，使用的是iPhone 13的A15晶片，而iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max卻是採用全新的A16晶片，這讓當時熬夜追發表會直播的果粉感到非常傻眼。
除此之外，都已經是同一代的iPhone 14系列，當時推出的動態島，基本數字款也沒有，只有Pro系列才有，甚至當年敲碗、競爭品牌早有的Type-C，在iPhone 14還是沒實現，讓這支手機在至今成為果粉心中「最不吸引人的一代iPhone」。
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然而蘋果這個策略不是只有使用一代，在去年推出iPhone 15的時候，iPhone 15、iPhone 15 Plus的晶片同樣是A16晶片，在Pro的兩種機型上，則是使用A17 Pro，又同樣是變成拉開同代iPhone性能上的差距。
不過根據今年多方的爆料，最新的iPhone 16，包括數字系列iPhone 16、iPhone 16 Plus採用A18晶片；iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max則是使用A18 Pro晶片，iPhone 15的A17 Pro晶片將不再沿用在新機上，而且該A18晶片是使用台積電第二代三奈米技術，其水準品質、性能都將會是這次發表會重要看點之一，有望打破舊晶片沿用新機的規則！
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