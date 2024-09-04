iPhone最糗手機是這支！眾熬夜碎了信仰　iPhone 16出面拯救一切

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▲iPhone 14當年發表時，數字系列款的晶片沿用iPhone 13的A15晶片，讓大批果粉感到傻眼。（圖／記者周淑萍攝）

▲iPhone 14以及iPhone 14 Plus推出時不只用舊機晶片，連最新功能動態島也只有附加在Pro系列才有，果粉認為該代手機非常不吸引人。 （圖／記者周淑萍攝）

▲iPhone 16相傳將打破舊晶片沿用新機的規則，全系列新機將採用A18系列晶片，成為本次蘋果發表會一大看點。（圖／翻攝X@Sonny Dickson）

iPhone 16發表時間倒數6天，由於這次外傳的消息iPhone 16即將有重大升級，果粉都已經準備好熬夜觀看發表會，週邊討論也是相當多。而除了日前有網友討論iPhone 12是蘋果歷代最差勁的手機之外，也有人熱議「iPhone 14是不是刷新蘋果擠牙膏的水平？」同樣獲得大批果粉認同。網友在PTT貼文指出「很多人說iPhone 12是狀況最爛差最多的，貼文一出，不少網友紛紛回應、「iPhone 14實在太不吸引人了，我iPhone 12撐到今年終於可以換iPhone 16超期待。」而果粉們所說的事件，是原本蘋果在每一代推出iPhone時，都是全系列使用同一代的晶片，，這讓當時熬夜追發表會直播的果粉感到非常傻眼。然而蘋果這個策略不是只有使用一代，不過根據今年多方的爆料，最新的iPhone 16，，而且該A18晶片是使用台積電第二代三奈米技術，其水準品質、性能都將會是這次發表會重要看點之一，有望打破舊晶片沿用新機的規則！