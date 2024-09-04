戴資穎主場奪首勝！發文2小時破6.3萬讚　文姿云留言「三顆愛心」

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我國世界第3的羽球名將戴資穎生涯來到尾聲，2024超級300系列的台北羽球公開賽是其職業生涯最後一次在主場作戰，她因此忍痛帶著膝傷上陣，希望能回饋球迷。今（4）日在以直落二站勝印度選手Tanya Hemanth之後，小戴在社群上發文感謝球迷和醫療團隊，吸引6萬多人案讚、留言，其中也包括空手道國手文姿云。今年巴黎奧運落幕後，戴資穎將逐步引退，本屆台北羽球公開賽將是她最後一次參加。自2012年她首次在台北公開賽奪得后冠後，之後又4次登頂，總計在此共6次打進決賽，拿下5冠。這一屆賽會她將要來挑戰完成3連霸，戴資穎今天在女單首輪賽事以2：0擊敗 Hemanth，晉級16強，賽後她發文寫道，「感恩能夠站在場上的每一刻，謝謝林瀛洲醫師今年上演了好多次即刻救援，拯救了我的膝蓋！！必須得放上林醫師最帥的一張照片，也謝謝我的團隊一直幫助我，給我任何支援！！希望接下來的比賽，能夠一直順順利利、平平安安、健健康康！！也謝謝一直給予我加油和支持的你們。明天見。」戴資穎這一篇發文才2小時，已經突破6.3萬讚，不少人都前來鼓勵她、為她加油，連東京奧運銅牌文姿云也留言「三顆愛心」，為小戴應援一下。