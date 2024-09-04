摩羯颱風走後大台北還是好熱！飆37度高溫　10縣市明天發高溫燈號

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▲明天一直到下午5點，氣象署持續發出高溫燈號。（圖／翻攝氣象署官網）

▲摩羯颱風遠離台灣，但目前有 1 個熱帶性低氣壓，以每小時26公里速度，向北北西進行，會不會成為颱風，預計下週二之後才會比較明朗。（圖／翻攝氣象署官網）

▲明天全台各地天氣狀況。（圖／翻攝氣象署官網）

台灣今（4）天受到摩羯颱風外圍環流的影響，西半部包含新竹、桃竹苗、台南局部有顯著的高溫，最高溫出現在桃園新屋，測得38.5度高溫，東南部、恆春半島則有間歇降雨，中央氣象署預報員朱美霖表示，明（5）天的天氣狀況會和今(4)天類似，雖然摩羯颱風遠離，但外圍環流沉降的影響，明天西半部還是有顯著高溫，北部依舊會有37度的高溫出現，同時，明天白天10縣市發布高溫燈號。朱美霖預報員提醒，明日東南部以及恆春半島要留意大雨，而北部極端高溫會持續熱到明天傍晚才會結束，提醒民眾外出要注意防曬且記得補充水分，氣象署明天針對10個地區發布高溫警示燈號，新北市、新竹縣、彰化縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺北市、桃園市、新竹市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號。此外週日前，包含南部、澎湖、蘭嶼、綠島 長浪 新北桃園 恆春 金門會有較強陣風出現。民眾關心的颱風動向，摩羯颱風進入南海後結構重整，強度明顯加強，已經形成為中度颱風，持續往海南島方向移動，確定遠離台灣。但從氣象署今下午2點的颱風觀測來看，目前有 1 個熱帶性低氣壓，以每小時26公里速度，向北北西進行，會不會形成颱風，預報員表示可能下週二之後才會比較明朗。天氣風險公司提到，到週五 ( 9 / 6 )摩羯颱風雖然逐漸離開，但是台灣附近仍位於大範圍的低壓帶內。一直到週末各地的午後熱對流發展都將會比較旺盛，可能出現局部大雷雨的情況，天氣還是比較不穩定，安排假期活動時要多留意天氣變化的情況。溫度也會持續偏高，各地高溫仍普遍有33-35度，局部地區有36度以上高溫出現的機會。