林洲民打臉柯文哲！京華城案是都發局重中之重　會定期向市長報告

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民眾黨主席柯文哲被控在台北市長任內的京華城案涉嫌圖利，遭北檢約談、搜索並聲押，但前天台北地院裁定無保請回，柯文哲稱自己不知道京華城容積率達840%，但今（4）日又有周刊爆料，柯文哲寫給前副市長彭振聲的便箋，內容有「公務員不坐牢」等字，顯示柯文哲早就知道京華城容積率。柯市府任內的都發局長林洲民說，京華城案在都發局是重中之重，都要定期向市長報告，至於柯到底是否知道容積率暴增？他說，「大家心中都有一個清楚的答案」。林洲民說，京華城案歷經多任市長，但都是都發局重中之重，一定都會定期向市長報告，他在任的時候也是如此，除了在柯市府的晨會報告，也會以文字方式備忘錄上呈市長室。他也強調，都發局一定是秉公處理，守法推動相關業務。不過柯文哲說，他是今年3、4月時，才知道京華城容積暴增到840%，林洲民對此說，柯文哲知道或不知道，大家心中都有一個清楚的答案，且他印象所及，柯文哲要傾聽、要判斷、要給意見，「我印象所及，他知道」。